Cleopatra Stratan, alături de logodnicul său, Edward Stratan

Totul este lapte și miere în relația Cleopatrei Stratan și Edward Sanda. Deși fiica lui Pavel Stratan a împlinit în urmă cu două zile 18 ani, tânăra este pregătită să ia viața în piept alături de logodnicul său.

In articol:

Într-un interviu pentru Click.ro, cei doi îndrăgostiți au făcut mai multe dezvăluiri. Ei au povestit cum a fost cererea în căsătorie, dar și ce relații au cu viitorii socri.

Edward Sanda este un romantic și îi arată iubitei sale în fiecare zi cât de mult o iubește. „Sunt alături de ea într-unul dintre cele mai importante momente din viața ei și voi fi toată viața alături de ea”, a declarat artistul.

El a povestit ce surprize i-a pregătit Cleopatrei cu ocazia aniversării ei. „I-am făcut cel mai special cadou. I-am cumpărat 100 de trandafiri pentru cei 18 ani, i-am luat niște bijuterii și i-am oferit inelul de logodnă. Am cerut-o deja. A acceptat, normal. Noi de doream asta, i-am zis deja că lângă ea îmi văd întreaga viață și simt că ea e fata lângă care pot să construiesc orice vreau”, adaugă el.

Cleopatra și Edward

Citeste si: Carmen de la Sălciua și Jador formează cel mai nou cuplu din showbiz?! ”Sper ca lumea să...” - evz.ro

Edward mărturisește că a fost surprins să afle că Pavel Stratan îl consideră cel mai potrivit pentru fiica sa. „Familiile noastre s-au bucurat foarte mult, simțeau asta, își doreau asta, ba mai mult, țin minte că Pavel (n.r. Pavel Stratan) i-a spus Cleopatrei că nu crede că există bărbat mai bun ca mine pentru ea. Și eu am rămas surprins”, recunoaște el.

Care e relația lui Edward Sanda cu socrul Pavel Stratan

Solistul a dezvăluit că în aparență viitorul său socrul poate părea un om dur, însă nu este așa. „Sincer, înainte să ne cunoaștem, era mai sobru, are o personlitate puternică și are un aer mai dur. E de fapt un om deosebit și întreaga familie este deosebită, cum rar se mai întâlnește în ziua de azi. Pot spune că am întâlnit niște oameni foarte speciali și foarte frumoși, cu care ne înțelegem bine, avem o legătură strânsă”, spune el.

Cleopatra și tatăl ei, Pavel Stratan

Cleopatra Stratan: „Sunt fericită”

Fiica lui Pavel Stratan spune că este foarte fericită și mărturisește că cererea în căsătorie a sensibilizat-o enorm. „Sunt foarte fercită pentru tot ce se întâmplă și mulțumesc lui Dumnezeu, părinților și universului pentru tot ce am, tot ce primesc, simt și trăiesc. Cred că cel mai special cadou pe care l-am primit a fost cererea în căsătorie de la Edi. Nu mă așteptăm să fie astăzi.

Anticipam că o să fie, că se va petrece. Cererea a fost la 12 noaptea, chiar în primele minute, s-a așezat în genunchi, a fost cererea clasică, frumoasă și cea care mi-a sensibilat sufletul enorm”, a spus artista.

SURSE: Click.ro