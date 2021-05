Ei câștigă jocul de imunitate la Survivor, în ediția din 21 mai. Echipa este nevoită să facă prima nominalizare spre eliminare a săptămânii

In articol:

Faimoșii și Războinicii luptă cu toate forțele pentru a câștiga cel mai important joc al concursului, jocul de imunitate. Echipa care va pierde este nevoită să facă prima nominalizare a săptămânii.

Joc de imunitate. Concurenții luptă să nu plece niciun concurent de la Survivor

Înainte de a începe jocul, Faimoșii nu au arătat o stare prea bună și au recunoscut fiecare că au avut discuții înainte de a veni la joc.

Culiță: Eu personal nu am o stare tocmai ok. Nu sunt genul care să mă victimizez, dar mă gândesc tot mai mult acasă, la iubita mea, la omulețul din ea, la ce urmează să se întâmple și încerc să nu arăt să mă focusez pe joc și sunt sigur că așa o să afcem și azi.

Zanni: Am o sută de stări pe secundă. Am discutat azi toți și am ajuns la concluzia că nu ne suportăm între noi, că ne dorim să ne eliminăm unul pe altul și trebuie să ne asumăm. Am zis să fim maturi, să luam treaba asta asumat și să mergem la joc ca niște oameni ca ce vârstă avem. Cel mai mult vreau să scot la mine comedia, vreau să râd.

Nu vreau să fiu nervos, nu vreau să plâng. Dacă e să câștigăm sau să pierdem, așa a fost să fie.

Citeste si: EXCLUSIV! Când va naște Daniela Iliescu? Iubita lui Culiță Sterp este din ce în ce mai aproape de termen: "Copilul e deja spre ușă"

Raluca: Am o stare de spirit bună, nu foarte bună, că au fost discuții.

La joc vreau să ne susținem, să nu ne mai aruncăm săgeți cum s-a întâmplat și ieri. Suntem mulți și trebuie să se mai plece și acasă.

Ștefan: Da, am avut o discușie dimineață, o discuție pozitivă, ne-am dat seama de niște lcururi. Mă bucur că am venit cu un vibe pozitiv, este o altă zi pentru toată lumea, sper ca la fiecare joc să fim cum suntem azi.

M-am bucura ca măcar la jocuri să nu ne mai aruncăm aceste săgeți. Eu îmi doresc ca niciunul dintre noi să nu plece.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

În tabăra adversă, Războinicii se simt puternici și încrezători că echipa loc, formată din 5 oameni, vor învinge și de această dată.

Adelina: Suntem o mână de cinci, sper să nu se rupă niciun deget, jocurile de imunitate sunt foarte importante pentru noi. Sper să câștigăm!

Marius: Mă simt foarte bine, la fel și echipa mea. Vrem să simțim gustul victoriei în formula asta. Vom da 100% ca de fiecare dată. Ne dorim să eliminăm din ei cât mai mulți să ajungem măcar cinci la cinci. Cea mai bună echipă să câștige!

Citeste si: Zanni și Ana Porgras vor locui împreună după terminarea competiției Survivor România?! Ce spune Faimoasa

Maria: Suntem uniți, ne-am distrat cu o zi înainte, vrem să demonstrăm că se poate și în 5 oameni.

Cine câștigă jocul de imunitate la Survivor?

Strategie în timpul jocului, în echipa Războinicilor[Sursa foto: Captură KANAL D]

Faimoșii și Războinicii luptă pentru cea mai mare miză: salvarea echipei în jocul de imunitate. Echipa căștigătoare primește pe lângă consiliu liniștit și recompensă. Pentru jocul de imunitate din 21 mai 2021, recompensa constă în orez, făină, cartofi, în cantitate de câte 4 kilograme și o jumătate de litru de ulei.

Citeste si: Alin Sălăjean și Simona Hapciuc, față în față după scandalurile de la Survivor România: "A fost o strategie" EXCLUSIV

Faimoșii, strategie în timpul jocului[Sursa foto: Captură KANAL D]

Cele două echipe s-au luptat pe un traseu nou. Un traseu de viteză, un circuit de viteză. Concurenții au plecat de pe câte un postament de la final către început, un traseu în formă de "U". Pe traseu au avut de depășit și unele obstacole. La proba de final fiecare concurent a avut de introdus două mingi și două cercuri.

Citeste si: Ce s-a întâmplat, de fapt, între Sebastian și Ștefan la Survivor România? Irisha vorbește despre scandalul Faimoșilor: "Zanni și Sebi au folosit o tactică"

Războinicii câștigă jocul de imunitate[Sursa foto: Captură KANAL D]

Jocul pentru prima imunitate a fost câștigat de Războinici. Marius a adus ultimul punct și jocul de imunitate s-a încheiat cu scorul de 10-6 pentru Războinici. În această situație, Faimoșii sunt nevoiți să nominalizeze un concurent spre eliminare. Duminică vom afla cine va părăsi competiția Survivor în această săptămână.