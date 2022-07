Ei sunt artiștii care au știut să rupă topurile muzicale ani la rând! S-au reinventat și au reușit! EXCLUSIV

In articol:

Industria muzicală se spune că este grea și că trebuie să fii puternic pentru a rămâne ferm, pe poziții, Sunt artiști care au început promițător, dar cu timpul s-au lăsat sau s-au reprofilat. Pe de altă parte, România are celebrități care și-au construit cariere de mai bine de 20 de ani. Iată cum au reușit să fie constant în top.

1. Daniela Gyorfi- 28 de ani de carieră

Daniela Gyorfi are o carieră de 28 de ani. Nu s-a plictisit și nici nu o să o facă. Iubirea pentru muzică și public au propulsat-o rapid spre succes, fiind considerată un artist complet.

"Nu cred că există un secret. Există munca, seriozitatea, să știi să te pliezi pe timpuri, să fii conștient că nu tot timpul ești în vârf, trebuie să știi ce să faci când nu ești în vârf, pentru că, într-adevăr, roata se învârte, dar cât e de pătrată tot se mai întoarce o dată. Important este să fii foarte serios, ambițios, să muncești, să te placă publicul, pentru că practic el decide. Degeaba vrei tu să faci ceva, dacă publicul nu te place și nu ești serios.", a declarat Daniela Gyorfi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

2. Minodora- 25 de ani de carieră

Nu există român care să nu o iubească pe Minodora și vocea ei.

Aceasta știe cum să își țină publicul aproape, de 25 de ani, încontinuu. Iată care este secretul succesului ei.

Citeste si: „Am fost obligat să o îngrop ca un câine, într-un sac!" Aurel Pădureanu i-a făcut Corneliei Catanga un cavou din marmură în valoare de 8.500 de euro- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

"Este vorba de seriozitate, faptul că trebuie să fii atent la imaginea pe care ți-o creezi de-a lungul timpului, pe primul loc, să faci ceea ce faci cu pasiune, pentru că dacă nu faci cu pasiune, publicul te simte și nu ai rezultatul scontat. Trebuie să fii sincer cu publicul. Oamenii îți răspund cu aceeași sinceritate, așa cum le-o oferi tu. Mai exista o vorbă: Păcălești poporul cu televizorul. Un artist adevărat nu poate să facă treaba asta. O faci un an, doi, trei, dar în cazul meu, aproape 25 de ani de carieră...Seriozitatea și implicarea. Întotdeauna, publicului ce îi oferi, aia primești înapoi. Asta am observat. Eu țin foarte mult la publicul meu și, în afară de seriozitate, îl respect și atunci am avut parte de același lucru. Nu am dat voie nimănui niciodată să sară calul cu anumite remarci. Am fost întotdeauna artistul care a mers pe ideea dacă nu deranjez, nici eu nu doresc să fiu deranjată.", a mărturisit Minodora, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

3. Călin Goia- 24 de ani de carieră

Călin Goia este solistul trupei Voltaj. Acesta activează în industria muzicală de 24 de ani. Face totul din plăcere și, deși se ocupă în paralel și de imobiliare, nu a renunțat să facă muzică pentru fanii lui.

"Cred că două ingrediente foarte importante sunt munca și să faci treaba asta din plăcere și să ai de transmis un mesaj, nu din alte considerente, financiare sau altele. Ca să faci ceva durabil, trebuie să aibă substanță tot ceea ce faci.", a spus Călin Goia, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

4. Lorenna- 22 de ani de carieră

Lorenna, oriunde performează, face show. Ridică publicul în picioare și știe cum să aducă veselia și voia bună, de 22 de ani, de când cântă pe scenă. Artista are secretul ei, pe care l-a împărtășit și cu noi.

"Am știut foarte bine, încă de mică, care va fi drumul meu în viață. Am muncit din greu pentru a-mi îndeplini visul și pe parcursul drumului meu am întâmpinat fel de fel de greutăți, dar în ciuda lor și a ușilor închise, nu am avut niciodată în gând să renunț la ceea ce iubesc să fac cel mai mult în această lume, adică muzica. M-am încăpățânat tot mai mult să îmi arăt mie în primul rând că dacă îmi doresc ceva cu adevărat și oricine ai fi, dacă lupți pentru țelul tău, reușești. Acesta ar fi secretul principal, munca asiduă, apoi seriozitatea, încrederea în tine, perseverența și pentru a fi mereu pe placul publicului, trebuie să fii aproape de el. Să iei pulsul, să simți în ce direcție bate inima fanilor tăi.", a precizat Lorenna, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

5. Alexandra Ungureanu- 24 de ani de carieră

Alexandra Ungureanu se mândrește cu o carieră veche de 24 de ani. În continuare are proiecte muzicale și are succes la public. Nu are un secret, dar și-a calculat foarte bine pașii.

"Am o carieră care îmbracă, la ceva interval de timp, forme diferite. În ultimii ani, sunt relevantă într-o anumită zonă de imagine în care m-am dus, decât prin muzică. Am avut expunere prin reality show-uri și activitate pe social media. Muzical, nu pot spune că am avut o linie dreaptă, am trecut prin tot felul de etape. Când am fost pe plus cu muzica, poate mi-au lipsit altele și cumva încerc să mă adaptez, indiferent de timpurile care vin, oricum se mișcă foarte accelerat și alert și dacă mă uit la ce făceam acum 10 ani e foarte diferit. Mijloacele de promovare prin care să ajungi la oameni, generațiile se schimbă, se pune diferit problema. Deci, dincolo de talent și de viziune, munca face 90% din proces, în orice domeniu. Trebuie să fii pur și simplu atent la ce se întâmplă în jur, să nu te închizi într-o bulă în care tu știi ce e cel mai bine și că ești cel mai tare. Nu există. Nu e nimeni de neînlocuit.", a declarat, Alexandra Ungureanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.