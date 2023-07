Ei sunt nașii de cununie ai Mariei Constantin și ai lui Robert Stoica! Părinții spirituali ai cuplului sunt chiar celebrități din muzică

In articol:

Maria Constantin și Robert Stoica formează unul dintre cele mai iubite și apreciate cupluri din showbiz-ul românesc, iar de mult timp fanii celor doi își doreau să-i vadă oficial soț și soție, lucru care s-a și întâmplat ieri, pe data de 25 iulie, atunci când artista și partenerul ei de viață au spus cel mai sincer ”Da” în fața ofițerului de Stare Civilă.

Mai mult, cei doi proaspeți soți au făcut pasul cel mare și în fața altarului, tot ieri, și au pășit în biserică alături de părinții lor spirituali, o pereche celebră care face parte tot din industria muzicală.

Așadar, nași de cununie le-au fost celor doi chiar artista Kristiyana și soțul acesteia, impresarul Rustem. De asemenea, în urmă cu ceva timp, chiar și nașa blondinei a făcut o serie de declarații despre fericitul eveniment.

„Din ce mi-a zis fina vrea ca toată lumea să fie îmbrăcată în alb, să fie o petrecere white.(...) Abia așteptăm! Noi ne implicăm mai puțin, ei se implică mai mult, pentru că noi suntem și cu treburi, trebuie să plecăm în străinătate, la petreceri. Ne-am implicat și noi puțin cu muzică. În rest, cu restaurantul, cu meniurile, se ocupă ei, ei se organizează. Noi o să aducem niște surprize muzicale, din partea noastră”,

a mărturisit Kristiyana, pentru un post TV, în urmă cu ceva vreme.

Maria Constantin și Robert Stoica, alături de nașii de cununie [Sursa foto: Instagram]

Petrecerea va avea loc pe data de 4 august

După cum a afirmat chiar Maria Constantin, cununia civilă și cea religioasă au fost organizate doar pentru sufletul ei și al soțului, căci le-au fost alături câteva persoane foarte apropiate, precum prieteni și familie, însă petrecerea cea mare va avea loc pe data de 4 august, atunci când la eveniment vor participa peste 200 de persoane.

„Am avut emoții, dar am organizat o cununie foarte restrânsă cu familiile și prietenii. Robert a fost și el emoționat, deși am luat-o ca pe un eveniment pentru sufletul nostru cu familiile și câțiva prieteni. Noi ne-am concentrat mai mult pe petrecere pe care am organizat-o multă vreme, dar este inevitabil să nu ai emoții. Am lăsat pe 4 august nunta cea mare. Am vrut să facem cununia religioasă acum pentru că pe 4 august pică postul. Nu am vrut să facem nunta în post. Vom face cununia religioasă astăzi. Petrecerea va rămâne pe 4 august.”, a mărturisit Maria Constantin pentru fanatik.ro.