Ei sunt românii care au obținut cele mai bune rezultate la Eurovision. Mihai Trăistariu, detalii despre momentul care i-a schimbat viața | EXCLUSIV

Mihai Trăistariu s-a bucurat de un real succes în 2006, atunci când a participat la Eurovision cu piesa Tornero. Celebra melodie s-a difuzat la radio în peste 30 de țări, iar timp de mai bine de șase luni a stat pe primul loc în topurile din Grecia, Cipru și Malta.

Mihai Trăistariu a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz despre cum a fost pentru el experiența din 2006 și cum a simțit emoțiile acestei seri, dar și despre lucrurile care s-au schimbat la organizarea concursului de atunci și până în prezent.

Mihai Trăistariu, detalii exclusive despre seara care i-a schimbat viața

Mihai Trăistariu a obținut Locul 4 la Eurovision în 2006, cu piesa Tornero. Artistul ne-a dezvăluit că viața lui s-a schimbat complet din acel an, momentul concursului ținut în Grecia fiind și clipa în care a cunoscut faima la nivel internațional.

„2006 a fost anul care mi-a schimbat viața complet! M-a luat pe nepregătite să zic așa, eu aveam deja o carieră de 6 ani de zile în care cântasem și în trupa Valahia și singur, dar Eurovisionul mi-a schimbat viața! Efectiv, am început să colind lumea, să am concerte internaționale, mi-am readaptat repertoriul, am început să fac bani, am cumpărat primul apartament, apoi al doilea, deci toate s-au schimbat. Pentru mine a fost o explozie a carierei total neașteptată. A fost chiar un miracol, nu mă gândeam că va fi chiar așa.

Piesa Tornero s-a difuzat internațional în peste 30 de țări, la radio. Era și în cluburi(...) Eu am fost nepregătit pentru un asemenea succes. Nu prea s-a mai întâmplat la alți artiști așa, adică au mai luat rezultate bune, dar să se ducă piesa internațional așa foarte rar.

Pentru mine Tornero a însemnat tot! Am un concert în Malta la vară, pentru maltezi, am în Albena tot pentru străini. Eu încă mai concertez afară, pentru străini, după 16 ani. Mi se pare miraculos”, a povestit Mihai Trăistariu, în exclusivitatea pentru WOWbiz.

Ce spune Mihai Trăistariu despre rezultatele României la Eurovision din ultimii ani

În urmă cu 16 ani, Mihai Trăistariu a avut un real succes la nivel internațional, cu piesa Tornero. Înainte sa, Luminița Anghel și Sistem au obținut Locul 3, în 2005. Jurnaliștii WOWbiz l-au întrebat pe celebrul artist și despre schimbările care s-au produs la Eurovision și de ce România nu a mai reușit astfel de performanțe în ultimii ani.

„S-a schimbat sound-ul, care merge oricum odată cu trendul. Era clar că trebuia să se schimbe muzica, tot ce se difuzează la radio se schimbă și automat și Eurovisionul s-a modificat. Nu mai sunt piese vechi(...) La început am avut rezultate mai spectaculoase, trimiteam mai multe voci bune, selecția era făcută mai cu cap(...) Primul impact l-au avut Monica Anghel și Marcel Pavel, la ora aceea erau cele mai bune voci ale României(...) nu mergeai chiar la plesneală cu copii nepregătiți. În ultimii trei ani noi nu ne-am calificat(...) erau puțin necopți.

Artistul de anul acesta, de la etapa națională până la preselecțiile internaționale s-a pregătit zi de zi și s-a cunoscut. Am remarcat și am și postat asta, se vede că el a repetat zilnic și nu îi mai scăpa vocea ca la preselecție(...) că el e dansator la bază, dar s-a redresat mult și a fost fără cusur”, a mai explicat artistul, pentru WOWbiz.

„Am izbucnit într-un plâns timp de vreo 5 minute”

Mihai Trăistariu ne-a dezvăluit ce a simțit în seara care i-a schimbat viața. Aflat în Grecia, imediat ce a cântat și mai ales după ce a aflat și rezultatele, Mihai Trăistariu spune că a izbucnit în plâns, fiind copleșit de emoțiile momentului și mai ales de bucuria pe care o simțea.

„În 2006 s-a ținut în Grecia și după ce am cântat, eu am izbucnit în plâns. Am fugit în culise și m-a luat delegația pe sus de bucurie. Se adunase atât presiune și atâta bucurie și am vrut să scap și să cânt bine, că am izbucnit într-un plâns de vreo 5 minute.

Emoția a fost colosală(...) Am avut peste 100 de concerte internaționale după Eurovision. Tornero a stat 6 luni pe locul întâi în Grecia și în Cipru și în Malta. În Matla mi-au dat o stea pe Bulevardul Celebrităților”, a mai adăugat Mihai Trăistariu.

Cine sunt românii care au avut cele mai bune rezultate la Eurovision

De-a lungul timpului, voci extrem de cunoscute din România au obținute rezultate foarte bune la concursul internațional. Monica Anghel și Marcel Pavel, Luminița Anghel și Sistem, Mihai Trăistariu sau Paula Seling și Ovi s-au clasat pe primele locuri. Iată, în ordine cronologică, cine sunt artiștii români care s-au clasat pe primele locuri:

2005 – Luminița Anghel și Sistem cu piesa „Let Me Try” – Locul 3

2006 – Mihai Trăistariu cu piesa „Tornero” – Locul 4

2010 – Paula Seling și Ovi cu piesa „Playing with Fire” – Locul 3

