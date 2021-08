El este Bafto, bărbatul mort după ce a fost împins de pe trotineră direct sub roțile unei mașini. Dezvăluiri exclusive

Bărbatul, care a murit după ce a căzut de pe trotinetă [Sursa foto: Captură YouTube] 13:06, aug 6, 2021 Autor: Cristina Ionela

Scene cumplite s-au întâmplat în Capitală, după o șicanare în trafic! Tragicul accident a avut loc miercuri, 4 iulie, în jurul orei 18:30. Un bărbat, aflat pe o trotinetă, și-a găsit sfârșitul sub roțile unui autoturism, după ce ar fi fost împins de un motociclist de pe dispozitivul electric pe care se afla.

Bărbatul, în vârstă de 39 de ani, care mergea cu trotineta pe carosabil, s-a dezechilibrat și a căzut pe contrasens, unde a fost lovit din plin de un autoturism care mergea regulamentar.

El este Bafto, bărbatul mort după ce a căzut după trotinetă

Nicos de la Puterea Dragostei, apropiat al lui Bafto, a făcut dezvăluiri exclusive, ieri, pentru WOWbiz.ro. Între Nicos de la Puterea Dragostei și Bafto exista o prietenie adevărată, cei doi fiind protagoniștii a mai multor videoclipuri amuzante și virale pe internet. Nicos a fost distrus atunci când tatăl lui l-a anunțat că Bafto nu mai e. Fostul concurent de la Puterea Dragostei este de părere că vinovat este motociclistul, care l-a lovit cu casca de protecție pe bărbatul aflat pe trotinetă.

Bărbatul, care a murit după ce a căzut de pe trotinetă[Sursa foto: Captură YouTube]

Cât despre Bafto, Nicos spune că era o persoană iubitoare de animale și că salva pisicuțele de pe stradă. Tânărul susține că lui Bafto îi plăcea să-i facă pe cei din jur să râdă, să nu stea niciodată triști. „Era o persoana vulcanica, dar n-am auzit sa fi facut un rau cuiva. In caz contrar, daca ar fi facut, politia se sesiza. Era cumintel, se plimba cu trotineta prin parc, statea cu pisica afara, cu mine si tata la bloc. Il cunoaste multa lume pentru ca am facut ceva clipuri cu el, era o fire foarte amuzanta. Spre exemplu, am un clip pe Youtube cand eu si el i-am facut o farsă tatălui meu si i-am decorat toata masina si am strans foarte multe vizualizari. Mai am clipuri pe Tiktok cu 5-6 mii de vizualizari. Ii placea sa faca lumea sa rada”, a mai spus acesta în emisiunea online moderată de Cornelia Ionescu.

Nicos și Bafto au reușit să-i facă o farsă pe cinste tatălui fostului concurent de la Puterea Dragostei. Cei doi s-au aliat și i-au ”decorat” mașina așa cum au știut mai bine: cu ouă, confetti și muuult spray. Ei bine, atunci când a văzut ce-a pățit mașina lui, tatăl lui Nicos a început să râdă de toată situația și să-i pună pe cei doi prieteni s-o curețe imediat. Au făcut haz de necaz în toiul nopții, iar la sfârșit, Giovanni l-a băgat pe Bafto în portbagaj, în spirit de glumă. Acum, Giovanni și Nicos sunt profund îndurerați de pierderea prietenului lor.

Trupul neînsuflețit al lui Bafto este depus la Biserica Panselelor din Sectorul 4 al Capitalei și va fi înmormântat în cimitirul Bolintin Vale. (Vezi AICI declarațiile exclusive făcute de Nicos despre prietenul lui, Bafto)

