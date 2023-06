El este bărbatul care intrat intenționat în mașina în care se aflau soția și fiica lui de 10 ani. Când a văzut că femeia n-a pățit nimic, a bătut-o cu bestialitate: „Fata m-a sunat plângând: Să vii să mă iei, că el te omoară”

In articol:

Un bărbat din Vișeu de Sus a fost filmat de o cameră de supraveghere când, în timp ce se afla la volanul unui autoturism de teren, a intrat intenționat în mașina în care se aflau soția și fiica sa, în vârstă de 10 ani.

Declarațiile soției, de-a dreptul șocante

Individul nu s-a oprit nici după impact și și-a bătut soția cu bestialitate în plină stradă.

Cei doi soți se aflau în plin proces de divorț, femeia obținând un ordin de protecție împotriva bărbatului. În urma coliziunii, fetița a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri, acolo unde a și rămas internată pentru a fi sub supravegherea medicilor.

Soția agresorului a povestit cum s-a petrecut incidentul și a făcut mărturisiri terifiante. Totul a început după ce fiica ei a sunat-o speriată și i-a spus să vină să o ia cât mai repede, căci tatăl ei este nervos și face amenințări crunte.

Într-un suflet, a mers și și-a luat copilul, dar lucrurile nu au rămas așa.

„El a sunat-o pe fetiţă şi i-a zis în felul următor: Sun-o pe maică-ta să vină să te ia, că eu o omor.

Fata m-a sunat pe mine plângând: Mami m-a sunat el, aşa s-a exprimat, şi mi-a zis să vii să mă iei, că el te omoară. Am zis "Vin imediat", am întors, că eram în centru în Vişeu de Sus, am mers la fată, am luat-o în maşină şi am mers către casă.

Soţul staţiona în faţa casei la nişte vecini. În momentul în care m-a văzut în maşină şi conştient fiind că am fost după fată, a accelerat maşina, ne-a lovit frontal, după care fetiţa speriată a ieşit din maşină, strigând "Tati, ce-ai făcut?", a povestit femeia, în exclusivitate la Antena 3 CNN.

Imadiat după impact, bărbatul nu s-a calmat, ci a început să o snopească în bătaie pe fosta lui soție. Norocul ei a fost că mai mulți vecini au auzit scandalul și au intervenit imediat să o salveze, după ce a primit numeroase lovituri în mai multe părți ale corpului, inclusiv în cap. Intenția agresorului de la bun început a fost să îi facă rău mamei, aceasta declarând că soțul ei nici nu s-a clintit să se intereseze dacă propriul copil este afectat după coliziune, ci a fost țintit pe bătaia zdravănă aplicată victimei.

"Eu am coborât din maşină, mi-am, dat jos centura, iar în momentul acela a început să mă atace, să mă lovească cu pumnii, cu picioarele, m-a dat cu capul de maşină.

Am primit numeroase lovituri la coaste, la cap, mâini, după care au venit vecinii de acolo în ajutor.

Intenţia lui a fost să mă lovească şi primul lucru pe care l-a făcut a sărit la bătaie, nicidecum să vadă dacă fetiţa e bine", mai spune mama fetei.

Reacţia Poliţiei, după apariţia imaginilor atacului de la Vişeu de Sus

Victima, o femeie, în vârstă de 31 de ani, din Vișeu de Jos le-a declarat polițiștilor că soțul său a provocat intenționat accidentul, întrucât cei doi se aflau în proces de divorț, iar după accident acesta a continuat să o agreseze fizic.

În urma accidentului, femeia și fiica ei, în vârstă de 10 ani, au suferit vătămări corporale și au fost transportate la spital pentru a primi îngrijiri medicale, ulterior rămânând sub observația medicilor. Ambii conducători auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind zero.

”În urma continuării cercetărilor și a administrării probatoriului, polițiștii din Vișeu de Sus au stabilit că fapta bărbatului conturează elementele constitutive ale infracțiunii de “tentativă la omor”, motiv pentru care s-a declinat competența, în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, în vederea continuării cercetărilor si luării masurilor ce se impun", se arată într-un comunicat al Poliţiei.

Anchetatorii au emis un ordin de restricție pentru bărbat, valabil pentru cinci zile, acesta fiind cercetat în libertate.