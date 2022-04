El este brazilianul care a cucerit România! Povestea lui merită auzită! “Iubesc muzica tradițională românească” | EXCLUSIV

In articol:

TikTok-ul este aplicația momentului, iar pe zi ce trece apar oameni talentați, care fac furori în mediul online. Unul dintre ei este Bantos Dos Santos, un brazilian pasionat de muzică, ce și-a făcut o familie frumoasă, chiar aici, în România.

Cine este Bantos Dos Santos, cel care a cucerit TikTok-ul românesc

Bantos Dos Santos este un bărbat originar din Brazilia. Acesta se supranumește "The Showman", datorită faptului că este artist și iubește să cânte. Este stabilit în România de câțiva ani și are o familie minunată, o soție și trei copii. Banto Dos Santos a uimit pe toată lumea când a apărut pe internet îmbrăcat în straie populare, cântând folclor tradițional românesc, el fiind de origine braziliană.

Cântărețul are 45 de mii de urmăritori pe TikTok și aproape zilnic postează clipuri în care cântă muzică populară. Acesta a devenit celebru datorită poveștii lui și pasiunii lui pentru tot ce înseamnă România.

Povestea lui Bantos Dos Santos

Banto Dos Santos este catolic și weekendul acesta a petrecut Paștele alături de familia sa, acasă, în România. Bineînțeles, deși este brazilian, respectă în totalitate tradițiile și obiceiurile noastre, fiind chiar pasionat de acestea.

De 13 ani, Banto Dos Santos s-a stabilit în România, întemeindu-și o familie, alături de Andreea, soția lui și având împreună 3 copii superbi.

Într-un interviu cu Wowbiz.ro, brazilianul ne-a spus povesăntea lui, cum ajuns în România, cum s-a cunoscut cu partenera lui de viață și ce iubește cel mai mult la țara noastră. De asemenea, muzica fiind pasiunealui cea mai mare, Banto Dos Santos ne-a spus și ce artiști îndrăgește,e alături de care și-ar dori, într-o zi, să cânte pe aceeași scenă.

"Eu, Banto Dos Santos, am ajuns în România în 2009 și am venit împreuă cu soția mea Andreea, pe care am cunoscut-o în Brazilia, în timp ce .ea era acolo în vacanță. Iubesc cel mai mult în România oamenii, locurile pitorești, faptul că este o țară liniștită și muzica tradițională romanească. Nu pot să spun că am un artist preferat, dar îi apreciez în mod deosebit pe Aurel Tamaș, Vali Vijelie, Tudor Gheorghe și Ștefan Bănică.", a declarat Banto Dos Santos, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.