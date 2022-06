El este cel mai bogat rom din Anglia! "M-am născut într-o rulotă, iar acum sunt miliardar" Din ce-a putut să facă bani bărbatul

In articol:

Alfie Best, un rom din Marea Britanie, în vârstă de 52 de ani, s-a născut într-o rulotă, dar viața i-a surâs. Bărbatul a ajuns să dețină până în prezent o avere de milioane de lire sterline, după ce a devenit proprietarul celui mai mare imperiu de parcuri rezidențiale din UK.

Alfie Best are o poveste impresionantă

Alfie Best este acum cel mai bogat rom din Marea Britanie, însă puțini știu că a pornit de jos. Bărbatul, în vârstă de 52 de ani, are o poveste de viață impresionantă. S-a născut într-o rulotă, în apropiere de Leicester, însă acest lucru nu l-a împiedicat să viseze măreț.

Cu ajutorul ambiției și al perseverenței, Alfie a reușit să construiască un adevărat imperiu al parcurilor rezidențiale, devenind proprietarul a 97 de locații până în prezent. Afacerea a produs câștiguri atât de mari, încât acesta crede că până finalul anului va ajunge la 108 parcuri, care i-ar putea aduce active de 1 miliard de lire sterline, notează Mirror.

Alfie Best [Sursa foto: Instagram]

Britanicul nu se uită la bani când vine vorba de pasiunile sale

De curând, Alfie Best a mărturisit, într-un interviu pentru The Sun, că a primit numeroase oferte pentru a-și vinde afacerea.

Cea mai mare sumă propusă în schimbul imperiului de parcuri rezidențiale a fost de 950 de milioane de lire sterline, însă bărbatul a refuzat complet. Se pare că banii nu sunt o problemă pentru el, căci britanicul a decis să-și cheltuiască o parte din avere pe un elicopter nou, proiectat de Aston Martin.

Aparatul de zbor, care are șapte locuri, un sistem GPS de înaltă performanță și face parte dintr-o gama rară, costă nu mai puțin de 4,5 milioane de lire sterline: "007- mă face să zâmbesc. Dar vă jur că a fost o surpriză minunată și fantastică să primesc acest număr de serie, deoarece au fost construite doar 15 exemplare și am ajuns să avem singurul din lume care are numărul dublu-0 șapte. M-am gândit: 'Sper că James Bond nu are nimic împotrivă să aibă romi mâzgăliți pe toată partea laterală!'. Acum sunt Gypsy Bond!", a declarat Alfie Best, pentru sursa citată.

"M-am născut într-o rulotă și acum sunt cel mai bogat rom din Marea Britanie!", a mai spus Alfie, în cadrul documentarului "Gypsy Billionaire".

Alfie Best [Sursa foto: Instagram]