El este Daniel, bărbatul pe care Daniela Crudu îl va face tată în câteva luni. Cum arată iubitul fostei asistente TV

In articol:

Vestea momentului în showbiz-ul românesc a venit în urmă cu o zi de la Daniela Crudu. Fosta asistentă TV a șocat pe toată lumea atunci când a anunțat în peste doar câteva luni va deveni mamă.

Bruneta, de când s-a retras din lumina reflectoarelor, a decis să își țină și viața personală departe de ochii curioșilor.

Astfel că a fost o surpriză pentru toată lumea, mai ales pentru cei care râvneau la inima sa, să afle că, de fapt, vedeta nu mai este singură de mult timp.

Citeste si: Mihai Costea rupe tăcerea la 8 ani de la despărțirea de Daniela Crudu: "Ea s-a transformat în fată de casă și îmi plăcea mai mult cum era înainte"

El este Daniel, iubitul fostei asistente TV

Un tânăr de doar 27 de ani, din București, după cum scrie pe contul său de Facebook, i-a furat inima și, în cele ce urmează, cei doi vor deveni și o familie în adevărul sens al cuvântului.

Citeste si: „Am zis să împărtășesc cu voi bucuria asta”. Geta Sterp, veste emoționantă la o lună de la nuntă- kfetele.ro

Citeste si: Cabral, găsit plin de sânge în baie! Ce s-a întâmplat în casa prezentatorului TV- bzi.ro

Dacă până acum nu s-a știut nimic despre jumătatea brunetei, ea specificând că lui nu-i plac mondenitățile, acum avem primele imagini cu Daniel.

Iubitul Danielei Crudu este mai mic decât ea cu șase ani și, conform zvonurile apărute public, nici nu ar avea o situație financiară foarte bună.

Cea care întreține familia fiind vedeta de televiziune. Mai mult decât atât, tot Cruduța ar fi și cea care s-a ocupat de costurile ultimei vacanțe de cuplu.

De asemenea, înainte de a afla că vor fi părinți, între machedon și brunetă ar fi existat și câteva episoade ce ar fi împins-o pe Daniela Crudu să ia decizia separării.

El este bărbatul pe care Daniela Crudu îl va face tată în câteva luni [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Daniela Crudu, reacție nervoasă în direct la televizor! Cine e bărbatul care a făcut-o să plângă? "Până când poți să jignești un om?"

Doar că, tot atunci a aflat că poartă în pântec un copil și a decis să mai dea o șansă relației de iubire pe care o are cu Daniel.

"Da, sunt însărcinată. Săptămâna viitoare fac trei luni de sarcină. Încă nu am aflat sexul copilului.(...) Cu dragostea stau foarte bine. Am un iubit, e român, e un tip mai discret. E un băiat care e cuminte, e potrivit pentru mine, e liniștit. Mă face pe mine fericită, iar asta e cel mai important. Și o face de un an de zile deja. Nu e gelos că fac OnlyFans, a înțeles că e un business, e deschis la minte și a înțeles că nu se întâmplă ceva, că e totul online", a declarat Daniela Crudu pentru Fanatik.