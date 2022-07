El este Marian, muncitorul care a murit ars de viu într-un canal din Capitală! Ce au văzut martorii la locul tragediei?

In articol:

Marți, 26 iulie, a fost o zi neagră și ultima din viața lui Marian. Bărbatul, angajat la unei companii de electricitate, și-a găsit în mod tragic sfârșitul, după ce a ars într-un canal tehnologic de lângă Biblioteca Centrală Universitară din București.

Omul, alături de un alt coleg, desfășurau lucrări de mentenanță la un punct electric, când, pentru a calibra rețeaua, într-un transformator, motiv pentru care Marian a coborât în

canal și nu a mai ieșit.

El este Marian, muncitorul care a murit ars de viu într-un canal din Capitală [Sursa foto: Captura video]

Marian a ars de viu la doar 50 de ani

În urma unei explozii și a unui fum gros ce s-a ridicat în aer, trupul lui Marian a fost scos la suprafață carbonizat. Pentru victimă, salvatorii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic, căci fiind prins într-un arc electric, cei 10.000 de volți l-au ucis pe loc.

"În acel canal era o stație de transformare a energiei electrice. Când am ajuns la locul intervenției ieșea fum din canal", povesteşte Mihai Tănase, ISU Bucureşti-Ilfov.

Martorii de la fața locului, căci colegul lui Marian a suferit un atac de panică în momentul tragediei au fost cei care au alertat autoritățile, în scurt timp, acolo desfășurându-se o acțiune de amploare, polițiști, pompieri, medici și criminaliști fiind prezenți.

"Am ieșit ca să văd ce s-a întâmplat exact acolo... Am văzut că omul plânge, l-am întrebat ce s-a întâmplat și zice... Mi-a ars omul acolo...", "Miroase a fum, și acum miroase a fum... Ți-e milă că a murit un om...", spun martorii tragediei, notează observatornews.ro.

Marian avea 50 de ani, locuia în Grădiștea, județul Giurgiu, și era tată de fată, un angajat vechi al firmei de electricitate și un om de nota zece, spun cei care

l-au cunoscut, acum șocați de cele întâmplate.

"De cât timp lucra? Oho! Lucrează... e vechi! Are câțiva ani buni. Are o fată... Un băiat extraordinar. Am lucrat împreună, nu am cuvinte", spune un fost coleg de muncă de-al victimei.

Acum, în urma tragediei, trupul neînsuflețit al lui Marian a fost transportat la Institutul de Medicină Legală pentru a fi făcută o expertiză, familia îndoliată pregătindu-se de înmormântare, în timp ce oamenii legii de la Omoruri au deschis o anchetă în acest caz.

Specialiștii vor să afle cine se face vinovat de cele întâmplate şi dacă s-au respectat toate normele de siguranţă în muncă, prin care tragicul incident ar fi putut fi evitat.