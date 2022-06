El este noul iubit al Andreei Pirui! Cine este și cum arată cel pe care îl numește suflet pereche? "Am terminat-o cu fostul și am început relația cu el" | EXCLUSIV

In articol:

Andreea Pirui iubește din nou și nu are deloc regrete în privința relațiilor trecute. Andreea Pirui l-a prezentat, în premieră, pe noul ei partener de viață, într-un interviu acordat Corneliei Ionescu la botezul fetitei Manuelei Oprișiu.

Andreea Pirui și-a prezentat noul iubit, în premieră

Andreea a făcut o serie de dezvăluiri legate de felul în care l-a cunoscut și nu s-a ferit să recunoască faptul că l-a întâlnit pe bărbat încă din perioada în care era într-o relație cu fostul iubit, dar a ținut să precizeze că, timp de două luni, nu au mai vorbit deloc.

Andreea Pirui are un nou iubit, iar WOWbiz a avut șansa să îl cunoască, în premieră. Acesta este un bărbat tăcut, liniștit, dar care o iubește foarte mult pe frumoasa șatenă. Cei doi au venit împreună la botezul fiicei Manuelei Oprișiu și au dansat ca doi porumbei. Într-un interviu exclusiv difuzat pe canalul de Youtube WOWnews, Andreea Pirui și noul partener de cuplu au dezvăluit totul despre relația lor. Pentru început, am aflat cum s-au cunoscut și au ajuns să înceapă o poveste de dragoste.

Citeste si: Cum arată Iulia Sălăgean fără machiaj. Fosta soție a lui Alex Bodi s-a pozat nemachiată chiar de dimineaţă- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

"L-am văzut în urmă cu 4 luni, am terminat-o cu fostul și am început relația cu el. L-am văzut într-un restaurant din Cluj, ne-am cunoscut prin cineva. La început nu mi-a plăcut de el, poate doar l-am simpatizat. Și el la fel pe mine. Nu am mai vorbit două luni, pentru că eu eram într-o relație. După ce am încheiat-o cu fostul, mi-a scris el iar și am ajuns să fim împreună.", a declarat Andreea Pirui.

Andreea Pirui, poveste de dragoste alături de noul iubit

Pe toată durata interviului, cei doi s-au ținut încontinuu de mână și își aruncau priviri tandre. Se pare că s-a înfiripat ceva puternic, care nu va putea fi doborât prea curând. Andreea Pirui a recunoscut că el este cel care o completează, numindu-l chiar sufletul ei pereche.

"Eu sunt foarte vulcanică și mie mi-a trebuit un băiat liniștit și care să mă înțeleagă, să mă completeze. Ne înțelegem bine deocamdată, îmi place că mă ascultă, că se dă după mine. Nu e pămpălău, e foarte precis, misterios, mă ascultă, face după mine, dar nu trebuie să îi greșesc. E zodia fecioară și cu asta am spus tot. Vreau să zic că mi-am găsit sufletul pereche și cu asta mi-am zis tot. El știe că e aici, în inimioara mea.", a mărturisit Andreea Pirui, în emisiunea Online Story,