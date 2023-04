”El este perfecțiunea, mi-a schimbat viața” Emily Burghelea, surprinsă total de Andrei, de ziua ei. Ce mărturisire a făcut acum vedeta?

In articol:

În weekend-ul ce tocmai a trecut a fost petrecere mare în familia lui Emily Burghelea. Pe lângă faptul că fiica sa a împlinit doi ani, ocazie pentru care s-au organizat mai multe petreceri, a fost și ziua ei de nume.

Emily poartă nume de floare și pentru a o sărbători așa cum merită, Andrei a decis ca după petrecerea fiicei este mai mult ca perfect dacă petrec câteva zile la munte, în liniște, pentru a se relaxa.

Emily Burghelea, uimită de gestul soțului

Astfel că, de la mic, la mare, cu toții au plecat la munte, acolo unde fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” a avut parte de o surpriză colosală.

Pentru a o sărbători și pe ea, pentru a-i mulțumi, pentru a-i arăta cât o iubește, Andrei i-a pregătit o primire la munte la care Emily nu s-ar fi gândit niciodată.

Un buchet imens de trandafiri roșii, 101 la număr, un tort mare, baloane și o cameră cu o priveliște ce-ți taie respirația.

În fața unei asemenea surprize, Emily Burghelea a rămas fără replică, s-a bucurat ca un copil mic de tot ce a primit și a relizat cât de norocoasă este.

Astfel, printr-un mesaj public, așa cum face mereu când are ceva de spus, când are cu ce să se mândrească, Emily Burghelea și-a strigat iubirea în gura mare, a subliniat cât de fericită este și l-a scos în evidență pe bărbatul minunat de care are parte.

Conform spuselor blondinei, Andrei este un bărbat care nu are pereche, fiind perfect din toate punctele de vedere.

Pentru ea, tânărul este cel care i-a schimbat viața complet, este idealul de om cu care trebuie să-ți împarți zilele, este eroul familiei și marea sa dragoste.

Astfel că, alături de el, cu el și prin el, Emily Burghelea vrea să-și împartă fiecare zi de naștere, fiecare onomastică și fiecare secundă a vieții, fiind conștientă, spune ea, că a primit de la Dumnezeu mai mult decât a sperat vreodată, motiv pentru care este mai mult decât recunoscătoare pentru familia pe care o are.

”Se spune că persoana alături de care alegi să îți petreci fiecare clipă îți influențează destinul, mie Andrei mi-a schimbat viața! Pentru mine, el este idealul, el este perfecțiunea, el este tot ce-aș fi putut visa vreodată, și nu se oprește niciodată din a mă surprinde! Mereu are un As în mânecă, mereu pune ceva la cale, mereu mă ține în suspans, face ce face și reușește să mă lase mereu… fără cuvinte… Cine s-ar fi așteptat ca prima zi la munte să fie presărată cu atâta magie?! Când a avut timp să organizeze toate astea? Cum a reușit să le facă pe toate să se întâmple… Numai el știe… Pentru mine este un erou iar modul în care reușește să se ocupe de toate mă fascinează… Te iubesc infinit, dragostea mea, îți mulțumesc pentru cea mai frumoasă onomastică din viața mea! @iubitul_lui_emily. Nu știu ce am făcut să merit asta…”, este mesajul publicat de Emily Burghelea, pe contul său de Instagram.