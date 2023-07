El este românul prieten la cataramă cu fostul pugilist Floyd Mayweather! Ronald Gavril se mândrește cu un palmares de 23 de victorii (18 prin KO)

In articol:

Motivația extremă i-a făcut să se ridice deasupra tuturor și să ajungă unde doar prin vise ți-ai putea imagina.

Ronald Gavril (37 de ani) este un exemplu categoric de campion care s-a ridicat din praf, pornind fără sprijin pe acest drum. A decis să-și părăsească orașul natal, Bacău, cu gândul clădirii unei vieți mai bune, fără grija zilei de mâine, dintr-o țară care nu are termen de comparație cu nivelul națiunilor de top în boxul de calibru înalt, dar un episod de-a

dreptul SF, l-a purtat pe român în atenția unuia dintre cei mai mari pugiliști din istorie,

La frumoasa vârstă de 37 de ani, Ronald Gavril se mândrește cu un palmares de 23 de victorii (18 prin KO) și numai trei înfrângeri, iar în februarie acest an a reușit să câștige centura WBC Intercontinental American. A fost invitat în emisiunea Poveștile Sport.ro, prezentată de Andru Nenciu. Pugilistul a rememorat nostalgic momentul în care l-a văzut în fața ochilor pe marele Floyd Mayweather pentru prima oară, după ce a finalizat o luptă prin KO cu un adversa de categorie superioară.

Roland Gavril

Cum s-au cunoscut cei doi?

Ronald se antrena în una din sălile lui Mayweather din Las Vegas și a disputat un meci de sparring cu un adversar superior, cu un palmares care îl făcea invidios pe pugilistul băcăoan. Adversarul său a fost trimis la podea încă din repriza secundă, iar cunoștințele au început să îl sune pe Mayweather și să-l cheme de urgență la sală.

În mai puțin de 30 de minute, americanul și-a făcut apariția înconjurat de gărzi de corp, care îi protejau spatele în fiecare secundă. Inițial, Gavril nu l-a observat pe Mayweather, ci doar pe bodyguarzi, moment în care s-a speriat și i-a trecut prin cap doar gândul că „a bătut pe cine nu trebuia”.

Fostul pugilist de talie mondială s-a îndreptat spre ring, în propriul stil în care își face apariția în fiecare partidă, iar în acel moment Ronald a încremenit:

„Eram la alt nivel, eram la început de carieră când l-am cunoscut. Veneam din România, dintr-o țară mică, iar promotorul se uită de unde ajungi, de unde te tragi, se gândește dacă îl poate vinde pe sportiv în viitor. Se gândește dacă te poate duce în top 20, top 10 mondial, e o investiție pentru el.

A fost și este o poveste frumoasă, Floyd Mayweather a venit personal să mă cunoască. Eram la el în sală, am avut sparring cu un băiat, cu un palmares foarte bun, 14 meciuri, 13 victorii prin KO, la o categorie mai mare ca a mea. Am reușit să îl fac KO în repriza a doua, iar de atunci nu a durat mai mult de 15 minute și Floyd a venit în sală să mă cunoască.

Cineva l-a sunat, în sală sunt mulți oameni din familia lui, și i-a povestit ce s-a întâmplat și a zis că.... Atunci când a venit în sală, nu l-am văzut, am văzut doar bodyguarzii lui mari. Sincer, m-am panicat, nu știam ce se întâmplă, am crezut că am bătut pe cine nu trebuie.

Când l-am văzut pe Floyd acolo, am zis wow! Venea spre mine și am zis că asta e ce vreau! Atunci mi-am dat seama că munca depusă dă roade! Până la acel moment, eram în Vegas, mă antrenam acolo, aveam meciuri, dar nu aveam promotor. Nu aveam pauză, munceam în fiecare zi”, a povestit nostalgic Ronald Gavril primul contact cu Floyd Mayweather, un film pe care îl va derula la nesfârșit toată viața.