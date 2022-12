El este șoferul de 19 ani care a ucis un copil de 11 ani pe trecerea de pietoni, în Petroșani! Tânărul a lovit în plin un grup de elevi

In articol:

Tragedie fără margini în Petroșani, acolo unde un copil de doar 11 ani s-a stins din viață, după ce a fost spulberat pe trecerea de pietoni de un șofer de 19 ani, băut și fără permis de conducere. De precizat este că, alături de minorul de 11 ani se aflau alți 5 copii, care la rândul lor au fost loviți grav, 3 dintre ei fiind transferați de urgență la Timișoara.

După tragedie, șoferul a fugit de la fața locului, însă a fost prins ulterior de către oamenii legii și dus la audieri. Totodată, sunt multe capete de acuzare pe numele vinovatului, printre care și omor din culpă.

Copiii loviți pe trecerea de pietoni se îndreptau spre casă

Cumplitul accident a avut loc după ora 22.00, atunci când cei 6 copii, cu vârste între 11 și 14 ani, sportivi la Școala de Fotbal Damian Militaru, se îndreptau spre casă, după finalizarea unui banchet la care au participat.

Din nefericire, însă, șoferul de 19 ani i-a lovit în plin, pe trecerea de pietoni, iar conducătorul auto a fugit de la locul accidentului, fiind găsit după 15 minute de oamenii legii și dus la audieri.

Conform Poliției Hunedoara, conducătorul auto avea o alcoolemie de 0,81 la mie în aerul expirat și nu era posesorul unui permis de conducere.

"Ca urmare a testării cu aparatul etolotest, a rezultat o valoare de 0.81 miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat. Ulterior, s-a stabilit din verificări că nu poseda nici permis de conducere. Prin urmare s-au luat măsuri preventive faţă de acesta, ancheta poliţiştilor continuând atât sub aspectul comiterii infracţiunii de conducere a unui vehicul fără a poseda permis de conducere, conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea poliţiştilor. Din păcate, în această dimineaţă am aflat că unul dintre copiii răniţi a decedat. Prin urmare, ancheta se va extinde şi cu privire la comiterea infracţiunii de ucidere din culpă", a declarat Bogdan Niţu, IPJ Hunedoara.

În urma teribilului accident, doar 5 dintre cei 6 copii au supraviețuit. Una dintre victime, în vârstă de 11 ani, a intrat în stop cardio-respirator după impact, însă medicii l-au resuscitat pe băiat la locul accidentului, apoi a fost transportat de urgență la un spital din Petroșani, unde starea i s-a agravat pe timpul nopții, stingându-se din viață în această dimineață.

De asemenea, trei dintre minori au fost transferați la Spitalul din Timișoara, unul dintre aceștia fiind în stare gravă, intubat pe secția de Terapie Intensivă. Totodată, ceilalți doi copii ajunși la Timișoara au fracturi la picioare, unul dintre ei urmând să fie operat.

În același timp, alte două victime care au fost rănite ușor au rămas internate la Spitalul din Petroșani, pe secția de Chirurgie.