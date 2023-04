"El nu e însurat, are bani, cumpără femei" Reacția halucinantă a lui Gigi Becali, după ce Dan Diaconescu a fost acuzat că a întreținut relații intime cu minore. Cum vede afaceristul întreaga situație

In articol:

În urmă cu ceva timp, Dan Diaconescu a fost săltat de oamenii legii, fiind implicat într-un dosar în care apăreau și două minore.

Conform acuzațiilor ce i s-au adus fostului prezentator, acesta a ajuns pe mâna oamenilor legii după ce a fost incriminat pentru act sexual cu minore și prostituție infantilă.

Citește și: Ce planuri avea Dan Diaconescu pe vremea când se spune că ar fi făcut sex cu minore?! Dezvăluiri exclusive pentru WOWbiz.ro

Reacția halucinantă a lui Gigi Becali, după ce Dan Diaconescu a fost acuzat că a întreținut relații intime cu minore [Sursa foto: Inquam Photos / Ilona Andrei]

Ce spune Gigi Becali despre acuzațiile care i se aduc lui Dan Diaconescu

Astfel că, după o tură prin tribunal, acuzații, dovezi și decizii, fostul prezentator, conform magistraților de la Tribunalul Constanța, a scăpat de arestul la domiciliu și a rămas să fie cercetat sub control judiciar.

Citeste si: Lidia Buble și Horațiu Nicolau, surprinși în ipostaze tandre, pe stradă. Artista radiază în prezența iubitului său- kanald.ro

Citeste si: Copii loviți de tir pe trecerea de pietoni, în Iași. Băiatul cel mare e în stare de șoc după ce și-a văzut frățiorul ucis- stirileprotv.ro

În urma acestor hotărâri și a faptului că informațiile legate de Diaconescu au ajuns publice, Gigi Becali a avut acum o reacție neașteptată în ceea ce-l privește pe fostul jurnalist.

Patronul de la FCSB pare că îi ia apărarea inculpatului, cel puțin asta reiese din declarațiile sale publice, prin care spune că Dan Diaconescu nu a făcut nici o greșeală penală.

În schimb, menționează Becali, fostul prezentator ar fi comis o greșeală morală pentru care, cu siguranță, subliniază, credinciosul Gigi, va plăti în fața lui Dumnezeu și nici nu mai are voie să se căsătorească vreodată.

Citește și: S-a aflat ce conțin filmările care îl încriminează pe Dan Diaconescu! Avocatul fostului prezentator face declarații uluitoare: "Trebuie să recunosc că există o suspiciune"

Citeste si: „A revenit puternic în viața mea.” Vlăduța Lupău, probleme grave de sănătate după Paște! Ce s-a întâmplat cu frumoasa vedetă- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Carol Zbiciu a fost condus pe ultimul drum- stirilekanald.ro

Citeste si: „Kadri nu a fost niciodată la școală. El nu are nevoie”. Motivul pentru care Dana Nălbaru a decis ca cei trei copii ai săi să învețe acasă- radioimpuls.ro

Până atunci, însă, latifundiarul din Pipera spune că Dan Diaconescu este liber să facă ce își dorește, căci nu este însurat, are bani, iar în cazul de față, în dosarul cu gemenele minore, conform RTV, Becali a mai și dat de înțeles că cele două minore implicate în procesul fostului om de televiziune, de fapt, și-ar fi dat consimțământul pentru ceea ce s-a întâmplat între ei, pentru a obține bani de la Diaconescu, dar și că ar fi recurs ulterior la șantaj.

„Am participat la referendum ca să nu se căsătorească bărbați cu bărbați. Bărbați cu bărbați au voie să se căsătorească, dar Dan Diaconescu cu femeie nu are voie. A greșit din punct de vedere moral și a făcut păcat. Nu a greșit penal, el nu e însurat, are bani, cumpără femei. Are una și mai vrea încă una, care e treaba? Trebuie să-l bagi la pușcărie? Îl condamnă Hristos dacă a făcut curvie.

Femeia când poate să facă copii e femeie. Bunica mea s-a măritat la 15 ani și a făcut copii. Ea când începe să aibă din aia lunară, ea e femeie. Fetele alea sunt copii, nu le-ai văzut la TV?! Ele zic 'dă-mi bani 2 ani, 3 ani', apoi zic că erau copii și nu știau, erau prea mici?! Dacă vrei lege, dă-mi probe.(...) Bă, a înnebunit lumea asta definitiv. Lumea a înnebunit, nu mai e sănătoasă lumea! Ce e minoră? Femeia când deja poate să facă copii, ea e deja femeie. Copilul face copii? Lasă-mă pe mine cu legea. (…) Eu nu zic că n-a fost cu ele. Dar dacă vrei lege, dă-mi probe! ” a declarat Gigi Becali, conform România TV.