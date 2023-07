El s-a lăudat și WOWbiz.ro a aflat! Cum arată blocul cu apartamentele din care Mihai Trăistariu face o grămadă de bani pe litoral | EXCLUSIV

In articol:

Mihai Trăistariu face bani frumoși pe litoral, acolo unde oferă spre închiriere în regim hotelier mai multe apartamente.

Artistul și-a investit banii în imobiliare la Mamaia și are inclusiv câteva trucuri prin care să-i atragă pe turiști.

Paparazzi WOWbiz.ro au aflat cum arată imobilul în care se află apartamentele artistului și vă prezentăm, în premieră, imagini din zona de nord a stațiunii, acolo unde artistul a dat start la afaceri.

Cum arată blocul în care se află apartamentele lui Mihai Trăistariu

Paparazzi WOWbiz.ro vin cu imagini exclusive din zona de nord a Mamaiei, acolo unde Mihai Trăistariu deține mai multe apartamente pe care le închiriază în regim hotelier. Toate studiourile sunt ocupate în lunile iulie și august, semn că artistul s-a pregătit din timp.

Tarifele de cazare nu sunt nici ele prea mari, iar garsonierele sunt dotate cu tot ce au nevoie turiștii, de la paturi duble pentru două persoane și o canapea extensibilă, până la frigider, cuptor cu microunde, chicinetă și aer condiționat.

Blocul în care sunt situate acestea este, după cum se vede în imaginile surprinse de paparazzi WOWbiz.ro, o clădire foarte modernă, bine întreținută, cu balcoane din sticlă, formată din șase etaje și parter.

Ce spune Mihai Trăistariu despre succesul apartamentelor de pe litoral

Artistul se bucură de un real succes cu apartamentele de la malul mării.

Mihai Trăistariu și-a început afacerea cu apartamentele în pandemie și ne-a dezvăluit, în trecut, care a fost secretul reușitei sale.

Vedeta s-a străduit întotdeauna ca totul să fie perfect pentru turiștii săi și oricare ar fi cerințele acestora, el face tot posibilul să le îndeplinească.

"În afaceri am reușit din pandemie pot să zic. Apartamentele de la malul mării le am din pandemie. Din 2014 am o școală de muzică care a tot crescut. Eu am observat că atunci când oferi calitate, oamenii se întorc și atunci ca să fii sigur că îți merge afacere pe o perioadă îndelungată, pentru că și aici succesul se măsoară pe o perioadă îndelungată, în anii pe care îi faci.

Dacă afacerea rezistă, ești câștigat. Ca să reziste, ar trebui să îi mulțumești pe clienți. Eu am media de 9.4 la apartamentele mele. Oamenii dacă nu sunt mulțumiți de ceva îți dau nota 1 așa că eu sunt foarte atent cu turiștii mei să nu le lipsească nimic, vorbesc cu ei, sunt atent și răbdător și vorbesc cu ei, îi întreb mereu dacă le mai trebuie ceva.

Trebuie să fii atent cu publicul tău, cu clienții tăi pentru că rămâne valabilă vorba: clientul nostru, stăpânul nostru", a explicat Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

Mihai Trăistariu are toate apartamentele rezervate

Artistul are trucurile sale când vine vorba de apartamentele de pe litoral. Vedeta ne-a dezvăluit în trecut că dă startul rezervărilor încă din perioada iernii, iar mulți dintre turiștii care au venit într-un an se întorc și în următorul.

"Faci cum vrea clientul ca să fie bine și ca să se întoarcă. În cazul apartamentelor, eu trebuie să îi fac să se întoarcă și așa s-a și întâmplat. Am vara rezervată 90%, trei sferturi din turiști sunt aceeași care au venit și în anii trecuți", a mai explicat Mihai Trăistariu, în trecut, pentru WOWbiz.ro.

