„El să mă ceară” Alex Leonte și Manuela Lupașcu, pregătiți de nuntă? Ce a spus iubita fostului partener al lui Theo Rose despre marele pas!? Dezvăluirile neștiute despre relația celor doi: „Lucrurile merg foarte bine”

Alex Leonte traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața lui. După despărțirea de Theo Rose, dansatorul și-a refăcut viața alături de Manuela Lupașcu și este mai îndrăgostit ca niciodată.

Relația dintre cei doi a început în urmă cu aproximativ un an, iar în prezent sunt în culmea fericirii, având în vedere declarațiile și aparițiile lor împreună. Deși au cam păstrat discreția în ceea ce privește povestea lor de dragoste, iată că acum șatena a dat tot din casă. Ce a spus despre marele pas?

Alex Leonte și Manuela Lupașcu, pregătiți de nuntă?

Manuela Lupașcu și Alex Leonte formează un cuplu de aproximativ un an, iar lucrurile dintre ei par mai serioase ca oricând. Deși au păstrat o oarecare discreție cu privire la dragoste dintre ei, acum nu se mai ascund deloc și își declară public sentimentele unul față de celălalt.

În cadrul unui interviu recent, frumoasa șatena a vorbit despre relația cu fostul iubit a lui Theo Rose și a dezvăluit un detaliu inedit despre marele pas. Chiar dacă se înțeleg de minune, încă nu se pronunță cu privire la ziua cea mare, în care își vor unii destinele.

Astfel, Manuela a mărturisit că vor lăsa lucrurile să decurgă natural, fără să pună presiune unul pe celălalt.

„Sunt momente când suntem geloși, dar nu în sensul acela că nu ai voie să faci asta, nu trebuie să faci asta. Ai nevoie de libertate și atunci când ai libertate, alegi, cred că asta este cel mai important.

Tu alegi ce vrei, cu cine vrei să fii, ce vrei să faci și acțiunile și faptele fiecăruia spun mai mult decât orice alte cuvinte. În legătură cu cererea în căsătorie, nu știu ce să spun…Nu vreau să îmi dau eu cu presupusul, pentru că nici nu vreau să se simtă cineva forțat… El să mă ceară, eu să accept… Aștept, lăsăm lucrurile să vină de la sine.” , a mărturisit Manuela Lupașcu, pentru playtech.ro .

Alex Leonte și Manuela Lupașcu [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Gestul pe care Alex Leonte l-a făcut pentru Manuela Lupașcu! Tânăra a pus mâna imediat pe telefon, să-l filmeze: "Se pricepe?"

Cum se înțelege Manuela Lupașcu cu familia lui Alex Leonte?

Ei bine, se pare că frumoasa șatenă l-a cucerit iremediabil pe Alex Leonte, făcând același lucru și cu familia acestuia.

În cadrul aceluiași interviu, Manuela Lupașcu a precizat că familia dansatorului se poartă foarte frumos cu ea, relația dintre ei fiind fără cusur.

„Vara asta am călătorit mai mult prin țară. Am fost la festivaluri, ne-am distrat. Nu am făcut ceva wow, a fost și cald. Noi ne-am axat pe ce am avut noi de făcut, dar am păstrat o vacanță pentru lunile următoare. Cu Nea Marin mă înțeleg foarte bine. Cred că familia lui este destul de închegată.

Bineînțeles, necesită o perioadă de timp în care trebuie să te acomodezi și să te obișnuiești cu anumite persoane, dar toți au fost foarte drăguți cu mine. O lungă perioadă de timp, noi nu am vorbit despre relația noastră. Este vorba de perioada de început, când ne cunoșteam. Primeam întrebări dacă suntem într-o relație, pe atunci ieșeam, noi nu ne-am ascuns cu nimic.”, a mai spus șatena, pentru aceeași sursă citată mai sus.

Totodată, cea care i-a furat inima dansatorului a dezvăluit că lucrurile merg atât de bine între ei pentru că dețin un mic secret al iubirii ce se vrea a fi trainică: fără reproșuri!

„Vom vedea, lucrurile merg foarte bine! Despre reproșuri… reproșul mi se pare că este cea mai urâtă formă prin a-i spune cuiva că nu îți place un anumit lucru. De schimbat, oamenii nu se schimbă.Trebuie să faci ceea ce simți în momentul în care acționezi, dar știi cum este… Te adaptezi în funcție de persoană, în funcție de context, astfel încât să fie toată lumea fericită.”, a mai spus Manuela Lupașcu .

Alex Leonte și Manuela Lupșacu [Sursa foto: Instagram]