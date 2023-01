Ela Crăciun, gest impresionant în vacanța din Kenya. Vedeta a adoptat la distanță doi copii africani

In articol:

Ela Crăciun, în vârstă de 41 de ani, este una dintre cele mai cunoscute vloggerițe de parenting de la noi din țară.

Ela Crăciun a adoptat doi copii din Africa

Vedeta se bucură de o carieră de succes, dar și de o familie frumoasă, alături de soțul ei cu care are 3 copii minunați, Alex, în vârstă de 16 ani, Alesia, în vârstă de 10 ani și Nicholas, în vârstă de 3 ani.

Ela Crăciun este o mamă devotată și grijulie cu micuții ei și se lasă destul de afectată atunci când vede că alți copii suferă și nu își permit o viață cât de cât decentă. Astfel, în vacanța sa din Kenya, Africa, Ela Crăciun a decis să adopte doi copii dintr-un orfelinat.

Vacanța din Kenya a făcut-o pe Ela Crăciun să ia decizia, alături de soțul ei să se ocupe de întreținerea a doi copii orfani africani și să le asigure toate cele necesare unui trai decent cu acces la educație.

Citește și: Ce a făcut Ela cu câteva zile înainte să piardă sarcina? Nici nu își imagina ce urma să i se întâmple: „Nu, nu cred”

„ Imaginile pe care le-am văzut acolo o să-mi rămână mult timp în minte și în suflet. Nu puteam să rămân indiferentă: am decis alături de soțul meu să ne ocupăm exclusiv de doi copii. O să le plătim școala și o să ne asigurăm că nu o vor abandona. La fel au decis și prietenii noștri cu care suntem în vacanță”, a povestit Ela Crăciun pe pagina sa de Instagram.

Ela Crăciun, mai recunoscătoare pentru familia sa, după vacanța din Kenya

Ela Crăciun a rămas impresionată de educația celor mici și s-a bucurat să vadă că sunt ordonați și responsabili, chiar dacă unii aveau vârste destul de fragede.

Citeste si: Cristina Șișcanu, clipe cumplite în vacanță! Ce a pățit vedeta- kfetele.ro

Citeste si: Cât are salariu un poștaș în România, în 2023. Primește bonuri de masă de 600 de lei pe lună!- bzi.ro

„ Deși nu s-ar crede, cei aproape 50 de copii orfani care au ajuns aici au avut noroc și o șansa în această viață. Deși pentru noi, condițiile pe care le-am văzut aici sunt extrem de scăzute, pentru ei este un adevărat lux. Un lux de care au grijă chiar ei, cu mânuțele lor. Dormitoarele pe care le vedeți în poze sunt întreținute de ei înșiși. O ordine și o curățenie pe care rar le vezi la copii așa mici. Totul începe cu educația, iar cei care ajung aici se pot angaja după ce termină școala, la joburi care să le permită o viață decentă.

Orfelinatul este finanțat exclusiv din donații private și le oferă copiilor atât cazare, cât și trei mese pe zi, un program educațional obligatoriu, haine, jucării și activități de grădinărit, arte și sport. Aici este și o școală privată, pentru clasele primare, care costă aproximativ 350 euro pe an de copil.

Sunt părinți care fac eforturi foarte mari pentru copiii lor, ca ei să beneficieze de o educație mai bună, singura șansă reală de a avea un viitor și o meserie. Această sumă pentru ei este de cele mai multe ori mult prea mare și cei mai mulți abandonează pe parcurs.”, a mai spus Ela Crăciun.

Mai mult decât atât, vloggerița a recunoscut că vacanța în Kenya a făcut-o să se simtă mult mai recunoscătoare pentru viața pe care o trăiește zi de zi, dar și pentru familia sa.

„ Experiența pe care am avut-o în Kenya a fost una cu un impact foarte puternic pentru noi și mă bucur că au fost toți copiii cu noi, iar Nicholas e la vârsta la care înțelege mai bine tot ce se întâmplă… Sunt recunoscătoare pentru familia pe care o am și pentru că ne-am născut în Europa. Nu spun că în România este totul perfect, dar nu am văzut nicăieri ce am văzut aici, unde suntem înconjurați de sărăcie la tot pasul.”, a mărturisit Ela Crăciun.

Ela Crăciun îi întreține pe cei doi copii de la distanță

Prezentatoarea TV a povestit că Esther și Karista, în vârstă de 12 ani, respectiv 4 ani, vor fi întreținuți de la distanță și vor primi rechizite și îmbrăcăminte pe care ea le va plăti. De asemenea, Ela Crăciun va plăti și taxa anuală la școală pentru fiecare copil, iar prietena ei, Nicolle, care coordonează acest proiect îi va trimite permanent poze și clipuri cu evoluția celor doi copii.

Citește și: Prima reacție a lui Petrică, după ce Ela a pierdut sarcina. Nu își poate reveni din șoc: "Rămânem cu un gol în suflet"

„ Pe lângă o taxă anuală de 350 de euro pe an, pentru fiecare copil în parte, voi plăti și rechizitele lor (30 de euro pe an). Sper să fie cât mai mulți oameni care vor simți nevoia să ajute și să se implice activ.

Eu o voi face prin intermediul prietenei mele, Nicolle, cea care coordonează întregul proiect și care ne-a și prezentat copiii. În cazul nostru vorbim despre copiii grădinarului de la orfelinat, pe care îi sprijinim cu drag de la distanță.

Nicolle îmi va trimite permanent poze și clipuri cu ei și evoluția lor școlară. Atunci când va veni în țară ne va ajuta să le trimitem haine și rechizite suplimentare.”, a povestit Ela Crăciun, pentru Click!.