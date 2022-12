Ela și Petrică au vorbit pentru prima oară despre sexul bebelușului, după ce au anunțat că vor deveni părinți. Cum au reacționat familiile celor doi, când au aflat marea veste: "Nouă încă nu ne venea să credem"

In articol:

La un an de când au rostit marele "DA" în cadrul show-ului matrimonial la care au participat, Ela și Petrică trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor.

Cei doi au aflat că vor deveni părinți și au ținut să împărtășească și cu cei de acasă acest lucru. Despre sexul bebelușului, dar și despre cum au primit familiile tinerilor marea veste a vorbit chiar Petrică, în cadrul unui interviu recent.

Petrică, extrem de bucuros că va deveni tătic: Prima reacție a mea a fost "E băiat!"

Viața lui Petrică Nemeș și a actualei sale soții s-a schimbat radical în urmă cu un an. S-au cunoscut în emisiunea moderată de Simona Gherghe, s-au îndrăgostit, și într-un final au decis să se căsătorească, după doar câteva luni de relație.

Acum, tinerii sunt mai fericiți ca oricând, căci urmează să devină și părinți.

Vestea sarcinii i-a luat prin surprindere pe cei doi, dar le-a adus, totodată, și multă bucurie în familie:, a povestit viitorul tătic, potrivit spynews.ro

Cât despre sexul bebelușului, Petrică a dezvăluit că el și soția lui vor trebui să mai aștepte puțin până când vor afla ceva concret: "Când am primit vestea am fost foarte bucuroși amândoi, prima reacție a mea a fost "E băiat!". Ce va fi, să fie sănătos, să crească mare și să ne aducă bucurii. E însărcinată acum în aproape 3 luni. După sărbători trebuie să mai mergem la un control și atunci vom afla dacă vom avea băiețel sau fetiță.", a adăugat Petrică, pentru sursa citată.

Cum au reacționat părinții celor doi tineri, când au aflat că aceștia vor avea un copil

Nu doar Petrică și Ela au primit vestea sarcinii cu multă bucurie. Și părinții celor doi au fost fericiți să afle că vor deveni bunici, peste doar câteva luni: "Familiile noastre s-au bucurat foarte mult. Prima oară am vorbit cu soacra, cu mama Elei, ea imediat a sunat-o să vadă, nouă încă nu ne venea să credem, ne gândeam că poate nu e bun testul. Am mai luat un test și a mai făcut încă o dată până am mers la control, să ne confirme. Părinții ei s-au bucurat, de asemenea și părinții mei.", a mai spus tânărul.

