Ele sunt vedetele urmărite de ghinion anul acesta?! Cuplurile care și-au spus marele "ADIO" în 2022, deși păreau că nu se vor despărți niciodată

Deși a început bine în plan sentimental pentru numeroase cupluri din România și mai ales au fost multe vedete care anul acesta au ajuns în fața altarului, 2022 nu a fost doar anul iubirii. A fost și anul despărțirilor, iar câteva dintre cuplurile din lumina reflectoarelor și-au spus adio, lăsând-ui astfel pe fani cu gura căscată la propriu.

Nimeni nu s-ar fi așteptat la aceste despărțiri, cu atât mai puțin la începutul anului, când totul părea lapte și miere. Theo Rose și Alex Leonte au fost clar unul dintre cuplurile a căror despărțire a răsunat cel mai tare în spațiul public. Divorțul Alinei Sorescu și designerul Alexandru Ciucu sau cel al Paulei Seling au fost două despărțiri la care nimeni nu s-ar fi așteptat, iar lista poate continua. Mai departe, jurnaliștii Wowbiz.ro vă prezintă cele mai răsunătoare despărțiri ale anului 2022:

Aza Gabriela [Sursa foto: Instagram]

Aza Gabriela și Dragoș Nedelcu și-au spus adio înainte de Paște

Prima despărțire marcantă a acestui an a fost a cântăreței Aza Gabriela și a fotbalistului Dragoș Nedelcu. Jucătorul de la FCSB și frumoasa artistă și-au spus Adio în primăvara acestui an. Motivele se pare că au fost legate de distanță și faptul că se vedeau extrem de rar din cauza meseriei.

La acel moment, frumoasa cântăreață a mărturisit că i s-a umplut paharul, iar ultimul petrecut alături de Dragoș Nedelcu a fost extrem de dificil tocmai din cauza distanței. Vedeta a mărturisit că în primii doi ani totul a fost extrem de bine, însă în ultimul an intervenise distanța, iar lucrurile erau extrem de dificile.

"Drumurile noastre erau foarte diferite, era extrem de greu să ne vedem. Ne venea foarte greu să ne vedem, era o distanță. Am stat cu el în casă doi ani, iar al treilea an a fost foarte greu. El a stat în Germania, a avut un contract acolo, iar apoi a venit în România și s-a dus în Constanța. Pe la final ne-am mai descurcat noi, dar a fost greu. Nu e vorba doar de distanță, cât era drumul ăsta diferit. Uneori e greu de înțeles… Nu mi-aș dori să fie în permanență lângă mine, dar să fie acolo și să am susținere.

Fotbaliștii trebuie să aibă lângă ei o femeie care să fie acasă, iar eu nu eram, eram plecată cu treabă. Ne-am iubit foarte mult, am ținut extrem de mult unul la altul, dar am simțit amândoi că nu mai merg lucrurile și am ales să luăm această decizie", spunea Aza Gabriela, la Kanal D.

Alina Sorescu [Sursa foto: Instagram]

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au anunțat divorțul în mai

Lista despărțirilor din 2022 continuă cu o veste care a șocat la propriu industria muzicală și publicul din România. Alina Sorescu anunța în luna mai divorțul de Alexandru Ciucu, bărbatul alături de care are două fetițe.

Cei doi erau căsătoriți de mai bine de 10 ani și locuiau împreună, iar motivele separării nu au fost niciodată foarte clare. Cert este că scandalul nu s-a ținut departe de această despărțire, iar celebrul designer a încercat să apeleze la mai multe metode legale prin care să își țină copiii la el acasă.

"Dragii mei, nu voiam să comentez pentru că, așa cum știți cu toții, am fost încă de copil un om discret, cu un parcurs serios și m-am ținut departe de scandaluri.

Având în vedere că au apărut informații eronate în presă, este nevoie să fac o precizare. La începutul anului am introdus acțiunea de divorț, iar în cadrul acestui proces soțul meu a intentat acum o ordonanță președințială, în care cere domiciliul fetițelor noastre la el până la soluționarea în instanța a procesului.

Voi face tot posibilul să îmi protejez fetițele, să muncesc pentru a le crește și să le educ armonios, că și până acum. Le mulțumesc părinților mei care sunt alături de mine și tuturor celor care în aceste zile mi-au trimis mesaje de încurajare", scria la acel moment Alina Sorescu în mediul online.

Theo Rose [Sursa foto: Instagram]

Theo Rose și Alex Leonte s-au despărțit în secret

Theo Rose și Alex Leonte s-au despărțit în mare taină, iar vestea separării lor a devenit publică doar în momentul în care artista a fost văzută alături de noul iubit, Anghel Damian.

La acel moment, despărțirea lor a făcut înconjurul internetului și publicul a rămas șocat în momentul în care s-a aflat că artista și nepotul lui Nea Marin și-au spus Adio. Recent, într-un podcast, vedeta a dezvăluit că au rămas în relații foarte bune după despărțire, fiind în continuare prieteni.

Viața lui Theo Rose a fost plină de surprize și mai ales de momente pline de bucurie. Artista a început o nouă poveste de iubire alături de Anghel Damian, regizorul serialului în care vedeta joacă. Mai mult decât atât, frumoasa artistă este însărcinată, iar îndrăgostiții vor deveni părinți pentru prima oară, anul 2023 aducându-le un băiețel.

Paula Seling [Sursa foto: Instagram]

Divorțul dintre Paula Seling și soțul ei

Anul 2022 a adus o separare și în viața Paulei Seling. Artista și soțul ei și-au spus adio în mare secret, iar vestea a devenit publică în toamna acestui an. Motivele divorțului dintre Paula Seling și Radu Bucura nu au fost dezvăluite, însă surse din anturajul artistei au adus în discuție diferite certuri, în special din cauza carierei vedetei.

Odată cu această separare, artista a decis să își schimbe și managerul, Radu Bucura fiind înlocuit din echipa ei. Anul acesta, Paula Seling a dezvăluit că a devenit mamă și nimeni nu a știut acest lucru. Artista și Radu Bucura au adoptat o fetiță, care a fost ținută departe de lumina reflectoarelor până anul acesta, când micuța și-a dorit să iasă în lume.

„Elena este în familia noastră de șase ani. Schimbarea vine doar în prezentarea ei în fața publicului. Am considerat important, până acum, să ne dăm timp de a se așeza toate în familia noastră, de a crește și de a fi suficient de matură încât să decidă singură dacă vrea sau nu să apară în viața publică.

În ultima perioadă, s-a exprimat mai des că dorește să afle lumea despre ea. Și, iată, fata noastră superbă a crescut și ne bucurăm enorm de Elena!”, a mărturisit Paula Seling, conform Viva.ro.

Cristina Cioran [Sursa foto: Instagram]

Cristina Cioran și Alex Dobrescu, despărțire cu scântei

Cristina Cioran și designerul Alex Dobrescu și-au spus adio tot toamna aceasta, la scurtă vreme după ce actrița fusese cerută de soție. Separarea lor a fost una cu scântei și mai multe scandaluri, unul dintre ele fiind surprins chiar de către paparazzi WOWbiz.ro și prezentat pe larg într-un articol anterior.

Vedeta și-a luat fetița și s-a mutat din casa în care locuia alături de designer, iar în prezent stă împreună cu mama sa.

"Nu mi-aș fi imaginat, într-adevăr, în septembrie sau în octombrie la început, că o să fim aici. Ceva s-a întâmplat în relația noastră. Deodată a fost de nerecunoscut. Am încercat, nu-mi reproșez nimic. Am încercat tot ce era de încercat, până când mi-am făcut băgăjelul și am plecat. La mine a fost un șoc, pentru că nu îmi venea să cred. Noi ne cunoșteam într-un fel, eram într-un fel și dintr-odată nu am mai fost.

Cred că de la un moment dat încolo ne-am dorit lucruri diferite, asta cred cu adevărat..", a mărturisit Cristina Cioran, în cadrul emisiunii „Exclusiv VIP” cu Cristi Brancu.

Laurette [Sursa foto: Instagram]

Laurette și logodnicul ei s-au despărțit pe final de an

Anul 2022 se apropie de final, iar cea mai recentă despărțire care a zguduit lumea mondenă a fost a lui Lorette. Frumoasa vedeta și logodnicul ei și-au spus adio, deși ar fi trebuit să se căsătorească anul viitor. Cea care a anunțat despărțirea a fost chiar Laurette, iar motivul care ar fi stat la baza acestei decizii ar fi chiar infidelitatea sportivului.

"Nu vreau să comentez prea multe despre relația mea. Fiecare cuplu trece din momente bune sau mai puțin bune. Dacă există înțelegere, comunicare și respect se trece peste anumite neînțelegeri.

În ultimii ani este foarte greu să menții o relație. Tentațiile sunt din toate părțile și este foarte greu. În zilele în care trăim este foarte greu să îți găsești pe cineva cu aceleași obiective și planuri de viitor" , a spus Laurette, pentru un post TV.

