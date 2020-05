Elegante sau senzuale? Tu ce fel de rochii de seara preferi?

Daca vrei sa iti fie usor si sa mergi la sigur, cel mai bine alegi o rochie. In cazul in care nu ai inspiratie, in continuare o sa iti prezentam patru rochii de seara de la InPuff elegante si senzuale pe care le poti purta la diferite evenimente!

Incepem prin a-ti prezenta cele doua rochii elegante, iar prima este o Rochie eleganta MBG din satin bleumarin cu imprimeu floral. Aceasta este ideala chiar si pentru evenimente semi-formale, unde iti doresti sa iesi in evidenta intr-un mod placut. Suntem siguri ca in primul rand o sa te atraga cromatica acestei rochii si imprimeul deosebit. Materialul este unul foarte placut, usor de purtat, in care te vei simti excelent. Croiala in clos ii confera acestei rochii un plus de eleganta, la fel ca si volanul amplasat in zona gatului. Rochia se inchide in fata cu un nastura de tip perla si in spate cu un fermoar ascuns privirii.

Daca preferi rochiile negre si elegante pentru ocaziile speciale la care esti invitata, cu siguranta o sa ti se para atractiva si urmatoarea piesa vestimentara: Rochia MBG de ocazie din stofa cu fulgi si paiete. Aceasta are accente vintage, datorita fulgilor aplicati in partea de jos si la maneci. Este o rochie de lungime midi, ideala chiar si pentru evenimentele de tip cocktail. Croiala conica si talia marcata vor pune in evidenta silueta, iar crapatura de la spate ii va conferi un plus de senzualitate. Un alt element interesant al acestei rochii este materialul din care sunt confectionate manecile: tulle cu buline ce respecta tendintele in materie de moda.

Recomandarile de rochii senzuale incep cu o Rochie lunga de seara din paiete colorate Atmosphere cu decolteu tip inima. Asa cum probabil ai observat si tu, paietele au inceput sa fie din ce in ce mai populare si nu ne referim doar la rochii de seara. Adevarul este ca orice articol vestimentar accesorizat cu paiete arata deosebit. Rochia pe care ti-o propunem este ideala pentru evenimentele de vara, la care iti doresti sa atragi toate privirile. Are o despicatura indrazneata pe o parte, un decolteu in forma de inima si dupa cum poti observa, nu are barete. Talia este accentuata cu un cordon detasabil din satin.

Unul dintre cele mai potrivite si senzuale materiale pentru rochiile de seara este catifeaua. In acest sens, iti recomandam o Rochie Fofy neagra de seara midi conica din catifea cu broderie si maneca scurta. Aceasta are un croi conic, o lungime midi si impresioneaza prin croiala indrazneata. Decolteul si partea de jos sunt acoperite de tulle negru semi-transparent cu insertii de broderie. Talia este accentuata cu un cordon nedetasabil, accesorizata cu o catarama din strasuri.

In incheiere, am vrea sa stim care este rochia ta preferata dintre cele prezentate! Ce stil preferi: elegant sau senzual?