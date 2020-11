Elena Băsescu, gest neașteptat în plină campanie pentru alegerile parlamentare! Cum a fost surprinsă fiica fostului președinte

Elena Băsescu, în timp ce împarte pliante [Sursa foto: Facebook]

Elena Băsescu candidează pe primul loc pe lista PMP Constanța pentru Camera Deputaților, pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020. Fiica fostului președinte al României se află în primă campanie și este foarte activă atât „pe teren”, cât și pe rețelele de socializare. Mai mult imagini cu Eba au devenit virale, în timp ce împărțea pliante unui excavator în care nu se afla nicio persoană.

Fiica cea mică a lui Traian Băsescu a fost surprinsă în timp ce împărțea pliante în Constanța. Elena Băsescu a făcut un gest total neașteptat, mai exact, a fost surprinsă în timp ce oferea un pliant unui excavator gol. Deși se obișnuiește să atașezi pliante pe anumite autovehicule, Eba părea chiar pe punctul de a oferi pliantul unei persoane. Imaginile au fost imediat comentate de către utilizatori. Fiica fostului președinte este foarte activă pe rețelele de socializare, unde împărtășește acțiunile sale electorale cu ceilalți internauți.

Elena Băsescu, amendată în prima zi de campanie pentru alegerile parlamentare

Prima zi de campanie pentru alegerile parlamentare a venit cu o veste proastă pentru fiica cea mică a lui Traian Băsescu. Ea s-a trezit cu mașina riidcată după ce a parcat neregulamentar. Eba le-a transmis urmăritorilor săi, cu toată transparența, că se va supune legii deoarece a greșit. Mai mult decât atât, bruneta a ridicat problema locurilor de parce din Constanța.

„Azi noapte, când am ajuns acasă la Constanţa, am lăsat maşina pe strada unde se afla blocul în care stau, pe un loc haşurat. În dimineaţa aceasta, compania municipală mi-a ridicat maşina parcată neregulamentar. Înţeleg că am greşit, voi plăti amenda şi voi merge să-mi iau autovehiculul ca orice alt cetăţean. Pe viitor, voi fi mult mai atentă unde îmi parchez maşina”, a mărturisit Elena Băsescu, pe Facebook.

