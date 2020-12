Elena Chiriac a spus tot adevărul despre Ferma! Sportiva a făcut primele declarații despre legătura ei cu Augustin Viziru: "Eu și Augustin am avut o înțelegere favorabilă..."

În urmă cu scurt timp, competița Ferma a luat sfârșit, iar premiul cel mare a fost câștigat de Augustin Viziru. Chiar dacă a luptat până la sfârșit pentru titlu, Elena Chiriac nu a reușit să câștige. Sportiva dă primele detalii despre competiție, dar și despre relația ei cu cunoscutul actor.

Elena Chiriac, detalii uluitoare despre competiție

In articol:

Pentru prima dată, Elena Chiriac a vorbit despre competiția la care a luat parte în ultima perioadă. Vedeta declară că a fost deranjată cel mai tare de faptul că oamenii au fost destul de răutăcioși de-a lungul emisiunii. Cu toate acestea, aceasta adaugă faptul că a reușit să învețe ceva bun din toată această experiență, deși nu a avut parte doar de momente frumoase.

„Nu mi-a plăcut răutatea care a ieșit din oameni. Dar și din lucrurile care nu mi-au plăcut am învățat ceva. Fiind împăcată nu pot spune decât că tot ce s-a întâmplat acolo a fost o lecție de viață, pentru că fiecare faptă rea din partea celorlați către mine a contribuit la schimbarea mea în bine.

Am slăbit aproximativ 5 kg, organismul meu a fost dat peste cap multe zile după întoarcerea acasă. A durat mult să trec peste șocul pe care corpul meu l-a trăit în Fermă. Oamenii pe care nu îi vreau în viața mea dupa «Fermă» sunt cei care mi-au făcut rau cu bună știință, ba chiar în momentele mele critice ei erau satisfăcuți. Cei cu care voi păstra o legătură sunt cei care m-au acceptat așa cum sunt și m-au susținut încă de la început până la final.”, a detaliat sportiva.

Elena Chiriac

Elena Chiriac, despre relație din concurs cu Augustin Viziru

Chiar dacă nu a reușit să câștige trofeul, Elena Chiriac mai susține faptul că a avut doar de câștigat în urma participării la acest concurs. Ba chiar mai mult, relația ei cu Augustin Viziru a fost una extrem de bună și s-au ajutat destul de mult de-a lungul competiției.

„După cum am mai spus, eu și Augustin am avut o înțelegere favorabilă amândurora. Am facut în așa fel încât să câștigăm amândoi o parte din premiul cel mare. Da, nu sunt Fermierul Anului 2020, dar din această experiență am câștigat mult mai mult decât atât”, a mai adăugat sportiva, conform click.ro.