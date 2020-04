In articol:

Surprize uriașe la Survivor România! După ce, săptămâna trecută, războinicii au dat de pământ cu Andrei și Karina, cei care formează un cuplu în Republica Dominicană, de două zile, și faimoșii par a adopta aceeași strategie în cazul cântăreței Elena Ionescu și a lui Sonny Flame.

Ghiță, acuzații dure! ”Elena a stat cu Sony non-stop pe plajă, non-stop sub pătură, non-stop cu cana în mână”

Elena și Sonny nu sunt un cuplu în adevăratul sens al cuvântului, deși au existat extrem de multe semne de întrebare în cazul lor. De la venirea bărbatului în Republica Dominicană, artista a petrecut cu el foarte mult timp împreună, în opinia unora, poate chiar prea mult. O dovadă în acest sens poate fi menționată chiar în urmă cu o săptămână, atunci când, pe insulă, s-a petrecut o serie de scene interesante, ce a dat de bănuit unora dintre colegi și nu numai. Producătorii show-ului filmat în Republica Dominicană ”au scăpat” câteva secunde în care se vedea clar că Elena și Sonny dormeau pe aceeași saltea, iar cântărețul era destul de apropiat fizic de colega lui de breaslă.

Mai mult decât atât, după scenele prezentate de producători se pot ridica niște semne de întrebare. Dacă până acum, Elena dormea, în general, cu Asiana, cele două fiind foarte bune prietene, din imaginile prezentate reiese că fosta gimnastă a dormit singură, în vreme ce Elena a stat cu... Sonny. Situația este una destul de ciudată în condițiile în care unele dintre reproșurile Elenei față de Grațiela, concurenta care a părăsit ultima tabăra faimoșilor era aceea că era prea apropiată de băieți și că ”îi încălzește noaptea” (lucru pe care ea refuză să-l facă).

Sonny Flame! ”Eu și Elena am fost niște ținte de când am venit”

Dacă până acum, totul se rezuma la scene interpretabile, de ceva vreme au apărut și reproșurile din partea colegilor pe marginea legăturii cântăreților. „a fost declarația șocantă a lui Ghiță, completat de Asiana, care avea să spună și ea că artista a doarmit cu Flame.

Elena Ionescu și Sonny Flame au fost propuși spre eliminare de către colegii lor din echipa Faimoșilor. Elena a recunoscut că nu se aștepta să intre la vot cu Sonny, cu care se înțelege foarte bine. „Sonny este un om care ar putea face pe oricine mândru, ar merita să rămână în competiție pentru caracterul frumos și de luptător. Eu sper să fie ok echipa, acum plâng și-mi dau seama de o greșeală pe care am făcut-o. Lui Ghiță i-a ieșit strategia. Eu am greșit că n-am fost atentă la detalii”, a declarat Elena Ionescu, cu lacrimi în ochi.

Noi am fost de la început apropiați, am fost priviți ca pe niște ținte. Eu am fost mereu în preajma Elenei, ei au vrut să ne înlăture pe amândoi, începând cu mine. N-am cum să mint să spun că nu mi-aș dori să rămân în competiție. Mi-am dorit foarte mult. Aș pleca cu un gust amar. Sper că nu mi-am dezamăgit fetița și soția”, a fost și reacția lui Sonny Flame.

Elena de Survivor România a spus totul despre relația cu Sonny Flame! ”Văd atâta răutate, încât ajung pur și simplu să cedez”

Elena de Survivor România a spus totul despre relația cu Sonny Flame, dar a ținut să specifice că nu este nimic de alt gen între ei decât amiciție. ”Îmi pare rău că s-a ajuns aici, la asemenea mizerii. Sonny este un om deosebit, cu o soție foarte frumoasă. Niciodată nu aș interveni într-o familie cu copii. Știu ce înseamnă acest lucru, și eu am fost trădată, așa că, nu aș face așa ceva. Respect asemenea lucruri, numai că aici, văd atâta răutate, încât ajung pur și simplu să cedez„, a spus abătută Elena.