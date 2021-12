Elena Gheorghe, evacuată dintr-un mall din Capitală: „Nu ni s-a spus nimic, au venit brigăzi speciale, antitero”. Artista a trecut prin momente de spaimă din cauza unei alerte cu bombă

In articol:

Printre oamenii care au fost evacuați, astăzi, dintr-un mall cunoscut din București din cauza unei alerte de bombă, se afla și cunoscuta artistă, Elena Gheorghe. Îndrăgita artistă a fost uimtă de cele întâmplate și nu a realizat, la acel moment, cum s-a putut întâmpla una ca asta și care a fost motivul, pentru care toți oamenii au fost evacuați din complexul

comercial.

Îngrijorată și confuză de cele înâmplate, Elena Gheorghe a simțit să își exprime supărarea în mediul online, acolo unde artista a dezvăluit toată întâmplarea.

Elena Gheorghe, clipe de spaimă într-un mall din Capitală [Sursa foto: Instagram]

Elena Gheorghe, clipe de spaimă după ce a fost evacuată dintr-un mall: "Sper din inimă mea, să se termine totul cu bine!"

Elena Gheorghe nu și-ar fi închipuit niciodată că, o zi liniștită la mall s-ar putea transforma într-un film de acțiune. Artista a dezvăluit, într-un Instastory, că a mers la mall, după foarte mult timp, pentru a-și face ultimele cumpărături de anul acesta. Mare i-a fost mirarea când, după nici 20 de minute, a fost evacuată afară, alături de celelalte persoane aflate în incinta complexului comercial, fără să primească nicio explicație.

Artista a mai mărturisit că, imediat la fața locului s-au prezentat echipaje de poliție, brigăzi speciale, antitero, iar atunci a realizat că ceva grav se întâmplă. Supărarea Elenei Gheorghe a fost că nu au primit nicio explicație, ci doar au fost dați afară și au privit haosul din jur, fără să știe ce se întâmplă cu adevărat. Incidentul a speriat-o destul de tare pe artistă, iar la final aceasta a mărturisit că își dorește ca totul să se termine cu bine.

"După un timp, în care nu am mai fost la mall, am zis să fac și eu niște cumpărături, așa pe final de an.(...) Ajunsă în mall, după 20 de minute ne-au scos pe toți afară, au închis toate magazinele.(...) A venit poliția, au venit brigăzi speciale, antitero, pentru că ceva se întâmplă.(...) Nu ni s-a spus nimic, oamenii sunt buluc, am ieșit cu toții afară și bineînțeles că ne îndreptăm spre casă, fără niciun răspuns, doar că sunt niște probleme tehnice.(...) Nu știu de ce natură sunt, dar clar ceva nu e bine.(...) Sper din inimă mea, să se termine totul cu bine.", a declarat Elena Gheorghe, pe Instagram.

