Elena Gheorghe, la un pas să anuleze concertul de la Sala Palatului din cauza problemelor de sănătate:  "Trebuie să recunosc și să dau din casă" | EXCLUSIV

Elena Gheorghe a avut parte de un weekend de vis. Artista a susținut un concert incendiar la Sala Palatului, spectacol pe care l-a pregătit cu multă muncă.

Îndrăgita cântăreața a purtat bijuterii de mii de euro, a cântat alături de mama ei pe care a aniversat-o și și-a petrecut onomastica alături de toți oamenii dragi care o iubesc. Pe scenă, artista a fost însoțită și de fiica ei și de nepoata ei.

Concertul de la Sala Palatului a fost organizat de artistă până în cel mai mic detaliu, iar cel care i-a fost alături a fost soțul său. Ținutele purtate au fost cu adevărat speciale, iar Elena Gheorghe a arătat extraordinar pe scenă. Numeroși artiști au fost în public, ca spectatori, gata să asculte și să susțină una dintre cele mai bune voci din România.

Elena Gheorghe, la un pas să rateze concert de la Sala Palatului

Elena Gheorghe s-a bucurat de un adevărat spectacol duminică seara, chiar în ziua de Sf.

Constantin și Elena. Vedeta și-a petrecut onomastica alături de publicul de la Sala Palatului, unde au venit fani chiar și de peste Ocean ca să îi asculte live muzica.

Totul a fost conform așteptărilor, însă îndrăgita cântăreață a fost la un pas să anuleze show-ul de la Sala Palatului, din cauza problemelor de sănătate.

Potrivit informațiilor obținute de jurnaliștii WOWbiz.ro, în luna ianuarie a acestui an, medicii i-au recomandat Elenei Gheorghe să nu mai urce pe scenă și să contramandeze evenimentul, tocmai din pricina problemelor pe care artista le-a avut la coloană. Din fericire, totul s-a terminat cu bine, iar evenimentul a fost un real succes.

"Mulți ar spune ca artistul trebuie sa fie concentrat pe prestația artistica de pe scena, dar eu nu am putut sta departe de tot ce a însemnat întregul show, pentru ca îmi place sa ma implic, sa cunosc fiecare detaliu în parte pentru că povestea să capete autenticitate.

Trebuie să recunosc și să dau din casă că au fost 3 luni pline de muncă, în care am avut momente grele. Am fost la un pas sa nu pot face acest show din cauza unor probleme de sănătate.

Cornel a fost din nou eroul meu, m-a încurajat, m-a înțeles și m-a ajutat să ducem la bun sfârșit acest proiect de suflet", a mărturisit Elena Gheorghe.

Elena Gheorghe, alături de mama ei

Elena Gheorghe a purtat bijuterii de 130.000 de euro

Ținutele de la eveniment au fost alese pe sprânceană. Totul a fost la superlativ, iar rochiile Elenei Gheorghe au cucerit imediat publicul. Vedeta nu s-a rezumat însă doar la rochii și costume superbe, ci a purtat și bijuterii în valoare de 130.000 de euro.

“Probabil sunt cele mai scumpe bijuterii pe care le am purtat vreodată.”, a explicat chiar ea.

Mama Elenei Gheorghe a avut parte de o surpriză extrem de specială la concertul de la Sala Palatului. Îndrăgita interpretă de muzică populară a urcat pe scenă alături de fiica sa, acolo unde a fost sărbătorită.

La data de 22 mai, Marioara Man Gheorghe a împlinit 62 de ani așa că fetele sale s-au gândit să îi facă o adevărată surpriză. A fost pentru prima dată când cele două au cântat împreună, pe o scenă atât de mare.

"A fost cel mai frumos cadou pe care puteam să-l primesc, să cânt alături de fata mea în fața a peste 4000 de oameni", a dezvăluit Marioara Man Gheorghe.

Elena Gheorghe, sărbătorită de un cor de 4000 de oameni

Concertul susținut de Elena Gheorghe a avut loc chiar în ziua de 21 mai, fix de Sf. Constantin și Elena. Cu această ocazie, publicul s-a unit și toți cei prezenți i-au cântat La mulți ani artistei.

"A fost magic! Când am stabilit data concertului și am aflat ca ziua de 21 mai ar fi disponibilă, am închis ochii, și am spus: e tot ce și poate dori un artist, sa aibă propriul show și sa cânte in fata unei săli arhipline.

Am deschis ochii in ziua concertului și visul mi-a fost îndeplinit. De fapt, totul a fost peste așteptările mele. Le mulțumesc încă o data, celor care au fost prezenți și iubesc muzica mea”. Cadoul lor pentru mine a fost prezenta lor acolo, și aplauzele care mi-au bucurat sufletul", a mai dezvăluit Elena Gheorghe.

