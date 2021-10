Elena Gheorghe, primele declarații după ce s-a vindecat de coronavirus: „Sunt și eu aptă să zâmbesc”

In articol:

Elena Gheorghe și familia ei au trecut prin momente dificile, după ce s-au infectat cu noul coronavirus. Vedeta a fost nevoită să aibă grijă de cei dragi, fiind printre persoanele care au avut o formă ușoară a bolii. După ce s-a vindecat de boală, celebra cântăreață a revenit pe rețelele de socializare, acolo unde și-a anunțat fanii că urmează să fie mai activă și le-a pregătit diferite surprize.

„Mi-a fost foarte dor de voi. Mi-a fost dor să fiu aici pe InstaStory. Începând de astăzi voi fi prezentă pe fiecare zi. Acum că toată lumea e bine, sunt și eu aptă să zâmbesc cu gura până la urechi și să vă transmit starea de bine pe care reușeam să o transmit în trecut. Am multe surprize pentru voi”, a transmis Elena Gheorghe, la InstaStory.

Elena Gheorghe și soțul ei [Sursa foto: Instagram]

Elena Gheorghe a avut grijă de ceilalți membri ai familiei

Elena Gheorghe și alți 11 membri ai familiei s-au infectat virusul COVID-19. După ce a anunțat că va lua o pauză de la rețelele de socializare, vedeta a mărturisit că în toată această perioadă a avut grijă de ea, dar în special de oamenii din jurul ei.

Unii dintre membrii familiei au fost infectați cu forme mai grave ale virusului, alții cu forme mai ușoare. Vedeta a transmis că cel mai important este că toată lumea a trecut cu bine peste boală.

„Prima zi dupa 3 saptamani cand pot zambi cu adevarat… in tot acest timp am trecut prin toate starile, de la neputinta la disperare, de la a accepta tot ce ne e dat la o bucurie imensa ca suntem toti bine! Familia mea, 11 membri, am avut Covid, unii cu simptome severe, altii medii, iar ceilalti usoare. N-am fost in stare si nici nu am avut putere sa postez nimic, eu am fost “asistenta” de serviciu la mine acasa pentru 4 oameni dragi care aveau nevoie de medicamente, mancare, sprijin 24/24, eram pe telefoane

si cu ceilalti dar si cu medici, asistenti si va impartasesc experienta mea pentru ca sunt alaturi de toti cei care au trecut sau trec prin asa ceva si nu-s putin din pacate, sunt foarte multi”, a anunțat artista pe pagina ei de Instagram.