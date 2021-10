Elena Gheorghe și familia ei, diagnosticați cu COVID-19! Prin ce chin au trecut: „Familia mea, 11 membri, am avut Covid"

In articol:

În urmă cu câteva zile, Elena Ghoeghe a dezvpluit pe rețelele de socializare că va lua o pauză de la lumea virtuală, însă nu a vrut să dezvăluie și motivul pentru care recurge la acest gest.

Cert este că internauții imediat s-au gândit la ce e mai rău. Și se pare că nu s-au înșelat!

Artista a trecut prin niște momente extrem de grele, după ce ea și 11 membrii ai familiei ei au fost testați pozitiv la testul COVID. Artista a povestit întreaga experiență în urmă cu câteva momente, pe pagina ei personală de Instagram.

Elena Gheorghe: „E u am fost “asistenta” de serviciu la mine acasă pentru 4 oameni dragi ”

Artista și-a deschis sufletul în fața fanilor de pe rețelele de socializare și a dezvăluit motivul lipsei ei de pe platformele sociale. Se pare că timp de trei săptămâni aceasta a schimbat job-ul de cântăreața cu cel de asistentă, căci ea și alți membrii ai familiei ei au fost diagnosticați cu COVID-19.

Boala s-a manifestat diferit la fiecare, unii dezvoltând forme mai grave, iar alții mai puțin.

Cert este că, din dezvăluirile făcute de Elena Gheorghe, se pare că ea a avut o formă ușoară, căci a avut grijă de ceilalți din casă.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

Citeste si: Elena Gheorghe a dezvăluit abia acum de ce nu și-a schimbat numele după căsătorie: "Treaba asta nu am vrut-o..."

„Prima zi dupa 3 saptamani cand pot zambi cu adevarat… in tot acest timp am trecut prin toate starile, de la neputinta la disperare, de la a accepta tot ce ne e dat la o bucurie imensa ca suntem toti bine! Familia mea, 11 membri, am avut Covid, unii cu simptome severe, altii medii, iar ceilalti usoare. N-am fost in stare si nici nu am avut putere sa postez nimic, eu am fost “asistenta” de serviciu la mine acasa pentru 4 oameni dragi care aveau nevoie de medicamente, mancare, sprijin 24/24, eram pe telefoane si cu ceilalti dar si cu medici, asistenti si va impartasesc experienta mea pentru ca sunt alaturi de toti cei care au trecut sau trec prin asa ceva si nu-s putin din pacate, sunt foarte multi”, și-a început artista postarea de pe Instagram.

Elena Gheorghe: „A fost o cursă pe viață și pe moarte la propriu”

Doar că pe unii nu a putut să-i îngrijească de una singură și aveau nevoie de internarea la spital pentru a nu se întâmpla o nenorocire. Aceasta spune că unitățile medicale erau pline deja cu pacienți infectați cu virusul SARS-CoV-2 care erau în stare gravă și se lovea de refuzul medicilor.

În cele din urmă a găsit un pat liber, însă ruda ei nu răspundea tratamentului și a început o nouă cursă pentru a găsi medicamentul care să o salveze. După 2 zile de căutări a răsuflat ușurată.

Citeste si: Elena Gheorghe are parte de clipe grele: ”Sunt încă implicată trup și suflet în problemele de sănătate ale familiei mele”

„Ne-am lovit de toate problemele sistemului sanitar care este blocat, nu mai sunt locuri in spitale si nu va spun asta pentru ca am vazut la televizor ci pt ca am sunat la fiecare spital in parte, la toate cunostintele pe care le aveam ca sa gasesc un loc pentru un membru care nu mai putea fi tratat acasa, a fost jocul mintii iar saturatia lui era din ce in ce mai mica. Dupa ore bune petrecute pe coridorul spitalului, a doua oara caci prima a fost fara succes, o minune a facut sa gasim un loc… apoi pentru ca nu raspundea la tratament a fost o cursa pe viata si pe moarte la propriu sa gasim un medicament care nu se gaseste in spitale, nici in farmacii, practic nicaieri in Romania (cel putin la momentul acela)iar timpul era scurt trebuia gasit repede, asta ne-a epuizat psihic dar cu ajutorul Lui l-am gasit dupa 2 zile de cautari prin niste oameni minunati carora le vom fi recunoscatori mereu.

Acum ne recuperam fizic dar mai ales psihic pentru ca n-a fost usor dar multumim mereu ca ne-a fost dat sa intalnim ingeri care au venit sa ne salveze ”, a încheiat Elena Ghoeghe postarea.