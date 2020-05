In articol:

Câștigător Survivor România 2020. După mai bine de patru luni petrecute în cel mai tare show de supraviețuire, Elena Ionescu a fost desemnată câștigătoarea Survivor România.

Elena Ionescu a fost una dintre cel mai bune concurente din echipa Faimoșilor, dar și cea care a provocat cele mai multe scandaluri în echipă. Din cauza numeroaselor conflicte pe care le-a avut cu ceilalți Faimoși, Elena Ionescu a reușit performanța de a fi nominalizată de opt ori de aceștia pentru a fi eliminată. De fiecare dată însă, a fost salvată de voturile telespectatorilor. Chiar și în Finala Survivor România a fost adusă tot de voturi, eliminându-l astfel pe colegul ei, Cezar Juratoni.

Citeste si: Ghiță de la Survivor s-a dat de gol! Prietenia cu Elena a fost ”strategie”

Elena Ionescu a câștigat Survivor România. Scandalurile de la Survivor România

Câștigător Survivor România 2020. Elena Ionescu a avut certuri cu colegii săi încă de la început. Prima cu care s-a certat Elena Ionescu a fost Grațiela Duban. De altfel, cele două Faimoase au tot avut scandaluri până la plecarea Grațielei de la Survivor România. Dar nu doar cu Grațiela a avut probleme Elena, ci și cu Lino Golden, cu Ruby și Bogdan Vlădău, dar mai ales cu Ghiță Balmuș.

Aceste certuri au dus mereu la nominalizarea Elenei Ionescu, de care Faimoșii se tot chinuiau să scape, spre surpinderea totală a Războinicilor. Pentru că indiferent de rivalitățile din tabăra Faimoșilor, Elena Ionescu aducea puncte constant echipei sale, fiind una dintre cele mai bune concurente. Probabil că lucrul acesta a fost apreciat și de telespectatorii Survivor România, care au decis prin vot, de fiecare dată, rămânerea ei în competiție. Iar acum, tot telespectatorii au decis ca Elena Ionescu este câstigatorul Survivor România.

Citeste si: Tulburător! Elena Ionescu, dezvăluiri uluitoare despre traumele trăite! ”Am reușit să trec peste niște frustrări și m-am arătat oamenilor poate așa cum nu m-au văzut niciodată, fără mască!”

Cele mai multe scandaluri de la Survivor România au fost între Elena Ionescu și Ghiță Balmuș. Până aproape de fianul competiției Survivor România, cei doi și-au aruncat cuvinte grele și, mai întotdeauna scandalul pleca de la mâncare.

”Eu nu pot să mă prefac că o suport pe Elena. Pe Elena n-o suport și i-am zis și ei. Nu-i suport fața, nu-i suport acțiunile. Nu-mi place fața ei!”, a răspuns Ghiță, atunci când a fost întrebat de Emy Alupei de ce nu o place pe Elena.

Citeste si: Ghiță Balmuș, declarații șoc despre Elena Ionescu! Faimosul a spus de ce a vrut să o tundă la chelie pe cântăreață la Survivor România! ” Am greșit aducându-i injurii”

Iată și un schimb de replici între Elena Ionescu și Ghiță Balmuș la Survivor România

”Nu îți mai suport vocea asta, parcă ai fi la menstruație. E greu să stea cineva cu tine. Îl compătimesc pe cel care se încumetă. Eu când ies de aici, te tund cheală”, a tunat Ghiță, care s-a luat și de viața personală a cântăreței. ”Mă considera rea, incomodă probabil și, de aceea, a încercat să îmi arunce la fileu că sunt singură, că de aia, am rămas cu un copil sau am fost părăsită de soțul meu, adică, niște lucruri pe care nici măcar nu le cunoaște și le dă doar ca să aibă un argumennt ca să încerce să mă intimideze, să vadă cum clachez”, a conchis Elena, care nu a rămas nici ea datoare și l-a ”alintat” pe colegul ei...”Ghițela”.

Câștigător Survivor România. Elena Ionescu nu era în prima listă pentru Survivor România

Câștigător Survivor România. Ceea ce nu-și mai amintesc mulți fani ai show-ului este că Elena Ionescu, marea revelație a show-ului Survivor România 2020 nu se regăsea în formula de start a Faimoșilor, anunțată la sfârșitul anului trecut. Chiar dacă a ajuns în Republica Dominicană încă din primul moment în care au început filmările, inițial, în locul Elenei Ionescu ar fi trebuit să fie o altă vedetă. Este vorba despre Ioana Filimon, fostă Miss România. Cu doar câteva zile înainte de plecarea la Survivor România, frumoasa Ioana Fiilimon a anunțat că nu mai poate intra în competiție din cauza unei accdentări la mână. Ea a postat și o fotografie pe contul de socializare, în care avea mâna în ghips. Așa a apărut în peisaj Elena Ionescu, fosta solistă a trupei Mandinga. Bruneta a fost anunțată în ultimul moment și s-a grăbit să-și facă bagajele pentru a prinde avionul de Dominicană, pentru ca apoi să ajungă în marea Finală Survivor România, iar acum, prin votul telespectatorilor câțtigătorul Survivor România.

Câștigător Survivor România. Cine este Elena Ionescu, câstigătoare Survivor România

Elena Ionescu a fost cunoscută o bună perioadă ca Elena de la Mandinga, pentru că a fost solista respectivei trupe. După ce a părăsit Mandinga, Elena Ionescu a început o carieră solo, iar majoritate pieselor sale sunt compuse chiar de ea.

În august 2018, Elena Ionescu a devenit mama unui băiețel. În toamna anului trecut, Elena Ionescu de la Survivor România avea să treacă printr-o experiență dureroasă: divorțul de soțul ei, modelul Răzvan Stanciu.

Citeste si: Cum a divorțat Elena Ionescu de soțul ei! S-a aflat abia acum! ”Așa a fost cel mai bine pentru amândoi”

”Am stat împreună cam trei ani, dar, după venirea pe lume a copilului, totul avea să se schimbe! Eu am fost pregătită să devin mamă, el, cu siguranță, să fie tată NU! Poate a crezut că totul s-a derulat prea repede… Uneori e şi graba asta. A vrut să mai trăiască un pic, să mai copilărească și a plecat. Aşa a fost să fie. Probabil că iubirea noastră s-a stins la momentul potrivit”, a povestit Elena Ionescu la Survivor România, despre relația ei eșuată.

De altfel, într-o emisiuen tv, Elena Ionescu povestea că a fost trădată de soș. ”Îmi este greu să îmi aduc aminte de acea despărțire, dar ea face parte din viața mea și nu am încotro, trebuie să o accept. Eu și soțul meu ne-am iubit, a fost o poveste frumoasă, dar la un moment dat, el a decis să se întoarcă la fosta lui iubită, o domnișoară asistentă TV. Am fost supărată atunci, am simțit multă durere, dar, repet, asta e…Acum, suntem numai eu și băiețelul nostru ca familie, atât, el, din păcate, și cu regret o zic, nu prea este un tată așa cum ar trebui, fiindcă, se implică foarte puțin în creșterea copilului…”, a explicat Elena Ionescu, câștigătorul Survivor România