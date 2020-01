Asiana Peng, care a revenit în emisiune după ce a avut niște probleme de sănătate, a aflat de la colegii ei ce s-a întâmplat în seara în care insula pe care se află a fost invadată de 25 de oameni cu lanterne și macete. Asianei i-au fost prezentate două părți ale poveștii: una a Elenei și alta a Grațielei.

Citeste si: Ei sunt noii concurenți de la Survivor România

Citeste si: Puterea dragostei. Andreea Mantea, decizia în cazul bătăii dintre Roxana și Manuela! Ce hotărâre s-a luat

Din perspectiva Grațielei, Elena nu a fost de partea echipei.

”Elena, taci din gură, că tu nu ții cu noi în acest moment și efectiv nu înțelegi cât de rău îmi este mie”, i-ar fi zis Grațiela Elenei în noaptea cu pricina.

Elena i-a povestit Asianei varianta ei

Elena Ionescu a povestit cum a încercat să-și calmeze colegii și să vorbească cu oamenii necunoști de pe insulă. Grațiela a avut un atac de panică, iar Elena a încercat să o calmeze, moment în care Grațiela ar fi început să o atace.

”A fost oribilă noaptea aia și au fost multe tensiuni. Fiecare dintre noi și-a arătat oarecum o altă față”, a declarat Elena la ”Survivor Romania”.

Elena a izbucnit în lacrimi

”Eu am să fiu la fel cum am fost și până acum. O să dau totul și o să încerc să ajut pe fiecare atunci când cineva îmi va cere asta. Voi lucra în spirit de echipă așa cum este normal. Totuși, sper ca părerea lor să se schimbe pe parcurs. Dumnezeu îmi e martor că tot ce am făcut n-am făcut cu răutate. Chiar mă doare...chiar mă dor lucrurile astea...”, a declarat în lacrimi Elena Ionescu.

Concurenții ”Survivor România” au trăit momente de groază!

"A fost o noapte de groază, ca să spun așa. Ne-au vizitat în jur de 25 de persoane, cu niște lanterne. Unii aveau și niște macete. Ne-au speriat într-un fel sau altul. Se îndreptau spre zona noastra. Am încercat să intrăm în contact și să aflăm ce se întâmplă”, a spus Elena de la Survivor România.

Concurenții au încercat să discute cu oamenii care și-au făcut apariția neașteptat. Au aflat că ei erau în căutarea unei persoane dispărute pe insulă.