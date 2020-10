Elena Ionescu a rămas fără cont de Instagram. Câștigătoarea Survivor, victima hackerilor!

Elena Ionescu [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Elena Ionescu a rămas fără contul de Instagram. Câștigătoarea Survivor era cunoscută pentru faptul că își ținea fanii mereu la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei. Însă, frumoasa brunetă nu a mai postat nimic pe Instagram de ceva timp, iar în descrierea contului ei a apărut ceva suspect. Este vorba de niște cuvinte în limba turcă. Se poate observa faptul că Elena nu are nicio postare făcută la InstaStory, așa cum își obișnuise susținătorii, și nici pe pagina ei nu a mai publicat nicio fotografie de două zile.

Contul de instagram al Elenei Ionescu[Sursa foto: Instagram]

Contul de Instagram al vedetei are 206.000 de urmăritori și peste 3.000 de fotografii. Ultima postare a Elenei a fost pe data de 28 octombrie. De atunci, câștigătoarea Survivor nu a mai postat nimic pe contul ei de Instagram.

Elena Ionescu, despre relațiile din viața ei

Elena Ionescu, câștigătoarea Survivor România, a vorbit în urmă cu ceva timp despre relațiile din viața ei. Vedeta are un băiețel din fosta căsnicie. Frumoasa brunetă nu a avut mare noroc în dragoste, însă are un băiețel pe care-l iubește enorm. Elena Ionescu și fostul ei soț au pus punct relației după ce au format un cuplu timp de doi ani.

”N-am avut relații multe, am fost protejată, pentru că mereu am fost înconjurată de băieții din trupa mea. Și mereu am văzut cum vorbesc ei, cum gândesc, îi vedeam pe ei în anumite conjuncturi, îmi spuneau despre relațiilor lor și știam ce și cum. Am avut două sau trei relații lungi, adică de 5 ani și de 3 ani, și acum cu soțul, 2 ani, cu care am ajuns la divorț și asta a fost”, a mai spus Elena Ionescu, câștigătoarea Survivor.