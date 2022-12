Elena Ionescu a spus totul despre relația cu iubitul grec! Ce se întâmplă, de fapt, în viața ei: „Nu mă așteptam, mai ales acum la final de an”

In articol:

Elena Ionescu este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite artiste de la noi din țară. Vedeta se poate numi o femeie împlinită atât din punct de vedere personal, cât și din punct de vedere profesional.

Aceasta se bucură de o carieră de succes la care a muncit ani întregi.

Artista și-a construit o familie cu tatăl fiului ei, fotomodelul Dragoș Stanciu, însă relația nu a funcționat și au ales să meargă pe drumuri separate. Timp de trei ani, Elena Ionescu nu a cunoscut pe nimeni, fiind doar ea și băiețelul ei, însă sfârșitul acestui an a venit cu surprize pentru artistă. Aceasta a cunoscut un cântăreț grec, cu care acum are o relație și se simte mai bine ca niciodată.

Cum și-a cunoscut Elena Ionescu, iubitul grec?

Elena Ionescu și Giorgos Athanasiadis se cunosc de mai mult timp, ei fiind prieteni înainte de a forma un cuplu. Cu toate că a existat încă de la început chimie între ei, niciunul nu a avut curajul să facă primul pas, până în momentul în care au fost nevoiți să lucreze împreună la o piesă.

„ Dar piesa pe care am făcut-o împreună, cumva, ne-a apropiat, într-un moment în care și eu eram singură și el era singur. Și am încercat și am spus: "Hai să ne dăm o șansă!". A existat o compatibilitate din primul moment în care ne-am văzut. Dar piesa și faptul că am lucrat împreună ne-a făcut să ne apropiem și mai mult. Și se pare că a fost de bun augur. Nu mă așteptam, mai ales acum la final de an. Era ultimul lucru la care mă gândeam”, a mărturisit Elena Ionescu, pentru Revista VIVA!.

Elena Ionescu spune despre iubitul ei că este un om calm, ce îi oferă un echilibru în viață de care a avut nevoie din totdeauna. Artista se simte împlinită și iubită, iar iubitul ei a apărut într-un moment perfect în viața ei, când avea nevoie de sprijin, iubire și înțelegere.

„ Este un om foarte calm, un om care are răbdare. Este un om care are multe calități din punctul acesta de vedere. Sunt lucruri care mie îmi lipseau, cel puțin acest echilibru. Eu sunt mai impulsivă, nu neapărat colerică, dar sunt "efervescentă" și atunci, un om calm, un om care îmi dă echilibru, e cam tot ce e nevoie. Și atunci cred că a știut cum să pună problema atunci când ne-am întâlnit. A fost cu răbdare și încet. Noi am declarat, practic, lucrurile mult mai târziu decât ele s-au întâmplat. Să avem o certitudine că nu e ceva doar așa de moment. Și atunci a venit natural totul.”, a mai adăugat artista.

Unde își va petrece vedeta sărbătorile de iarnă?

Elena Ionescu își va petrece sărbătorile de iarnă alături de iubitul ei și de familiile lor. Schimbările au fost făcute rapid, întrucât cei doi formează o relație de puțin timp, dar asta nu i-a încurcat pe artiști să își refacă planurile de sărbători.

„ Și înainte de Revelion o să mai am câteva zile libere și o să reușesc să plec puțin și în Grecia. Acum voi știți de ce spun acest lucru. O să facem sărbătorile atât în familia mea, cât și în familia lui Giorgos, pentru că, dacă tot am început într-o notă optimistă și totul merge bine, am zis că trebuie să împăcăm ambele familii.”, a mărturisit Elena Ionescu

Băiețelul vedetei va petrece sărbătorile de iarnă atât la Elena Ionescu, cât și la tatăl lui, ca de fiecare an. Artista a păstrat o relație decentă cu fostul partener de dragul copilului lor.

„ Am păstrat o relație umană și civilizată. Asta-i cel mai important, un echilibru de care are în primul rând copilul și, de dragul lui, am înțeles că eu pot fi altfel, să mă schimb într-un mod cât mai bun. M-a făcut să evoluez cât mai mult acest minunat copil pe care îl am.”, a mai spus vedeta.

