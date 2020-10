Elena Ionescu, apel disperat după ce a rămas fără cont de Instagram: „Hackerul mă șantajează în acest moment și îmi cere să…”

Elena Ionescu, al Survivor România

Elena Ionescu a rămas fără cont de Instagram. Pagina câștigătoarei ultimului sezon Survior România a fost victima unui hacker care a reușit să intre pe contul ei. Ea a trimis mai multe cereri către oficialii rețelei de socializare și speră să primească un răspuns favorabil din partea lor. Până atunci, însă, ea le-a povestit fanilor de pe Facebook ce se întâmplă și i-a rugat să îi ofere câteva soluții.

Mesajul transmis de Elena Ionescu după ce a rămas fără cont de Instagram

„Bună seara! Contul de Instagram mi-a fost spart! Mai mult decât atât, am trimis în jur de 20 de solicitări spre ei, cu tot felul de poze în care am scris un cod generat chiar de mai multe ori, văzând că de 3 zile, nu primesc niciun răspuns! Hackerul este din Turcia, cred că iar toate formele de contract mi-au fost schimbate. Ca să știți de unde am pornit! Am apăsat pe un mail ce îmi spunea că am postat ceva licențios și, dacă nu verific acest contul, acesta va fi șters! Când m-am logat, am fost deconectată de peste tot! Hackerul mă șantajează în acest moment și îmi cere să îi generez de pe telefonul meu meu pe adresa lui de mail sau telefon pentru a-i genera codul să-l deschidă, apoi să mi-l trimită… fără nicio garanție, semn că, după ce a schimbat toate datele, și pe el Instagramul l-a închis și îi cere codul de pe tel meu! Cam asta e treaba! Dacă aveți ceva soluții, le aștept pe privat!”, a scris vedeta pe contul ei de Facebook.

Conform Spynews, hacker-ul i-a cerut cântăreței și suma de 1000 de euro în schimbul contului de Instagram.