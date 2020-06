In articol:

Elena Ionescu n-a mai avut menstruație de la începerea show-ului Survivor, adică de la mijlocul lunii ianuarie. Câștigătoarea show-ului Survivor România 2020 a dezvăluit că a suferit o dereglare hormonală gravă încă de când a ajuns în Republica Dominicană, cauză pentru care a și luat câteva kilograme în plus, în timp ce colegii ei, în special băieții, au slăbit dramatic (Cezar a slăbit peste 16 kilograme în 4 luni).

Elena Ionescu, câștigătoare Survivor: ”Am o problemă hormonală”

”Am văzut că foarte mulți v-ați mirat că m-am îngrășat la Survivor. Ei, bine, să știți că nu e din pricina mâncării. Este vorba de o problemă hormonală care se întâmplă, am înțeles eu, frecvent, celor care merg în astfel de competiții, chiar și la Survivor. Este o dereglare pe care nu pot s-o gestionezi... Atunci când corupul nu mai mănâncă foarte mult timp și câștigă niște recompense ca cele pe care le câștigam noi, evident că exisatu niște șocuri pe care noi le dădeam organismului.

Tot din această problemă nu am mai avut ”perioadă” (menstruație n.r.). ”Perioada” mea nu a mai venit de 4 luni de zile. E foarte greu să spun din pricina căror motive, dar probabil că toate acestea s-au cumulat, s-au adunat și s-a ajuns la aceast problemă pe care astăzi o am. Nu știu dacă știți, eu sunt foarte activă și fac sport pentru mine, în primul rând, pentru sănătate. Inclusiv când eram însărcinată cu beblușul meu făceam foarte mult sport și eram la aceleași kilograme pe care le am acum”, a dezvăluit Elena Ionescu, marea câștigătoare a show-ului Survivor România 2020, pe vlogul său.

Citeste si: S-a aflat abia acum! Motivul pentru care Elena Ionescu a plâns în finala Surivor România! ”Poate să îți lase sechele”

Citeste si: Ionuț Jaguarul de la Exatlon a ajuns la tribunal după starea de urgență Vezi aici de ce

Citeste si: Mama lui Iancu Sterp aruncă bomba după finala Survivor România! ”Nu sunt măritată! Nu am fost niciodată căsătorită cu tatăl copiilor mei”! EXCLUSIV

Și concurentele de la Exatlon au avut probleme hormonale

În show-ul Exatlon, filmat tot în Republica Dominicană, mai multe concurente s-au plâns de dereglări hormonale. Este cazul Dianei Bulimar, care s-a îngrășat în loc să slăbească (deși echipa din care făcea parte era mai slabă decât a advesrarilor, deci și recompensele erau mult mai puține), sau a Marianei Nenu, care exact precum Elena Ionescu, s-a plâns că n-a mai avut menstruație în timpul emisiunii.