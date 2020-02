Elena a dus o luptă crâncenă cu bubele care-i invadaseră fața și care se vedeau chiar și de sub un strat gros de machiaj.

Cântăreața a povestit că s-a trezit într-o dimineaţă cu acnee pe faţă. "M-am trezit cu nişte coşuri pe barbă, am zis că o fi de la machiaj. Am fost la dermatolog şi am aflat că am un stafilococ care poate fi luat de la machiaj, de pe perna unui hotel, se poate lua de pe orice", a povestit Elena Ionescu la acel moment.

Cântăreața, care acum e concurentă la Survivor România, spunea că a făcut sute de analize și investigații și a cheltuit mii de euro pe tratamente si controale la clinici din țară și din străinătate, iar pentru că acestea nu dădeau rezultate, Elena Ionescu a fost chiar la un pas de depresie.

VEZI pe Kfetele.ro cum arăta Elena Ionescu de la Survivor România în perioada în care avea tenul plin de acnee

Elena Ionescu de la Survivor România, cum a scăpat de acnee

După ani de lupte cu acneea, Elena Ionescu spunea că a reușit să scape de coșuri, însă cicatricile rămase pe față sunt vizibile și acum.

“Da, am fața curată. Încă muncesc. A fost foarte greu. Într-un final, am găsit niște doctori minunați care se ocupă, dar în același timp înțeleg că sunt un om care se machiază și n-am ce să fac. Încerc pe cât posibil să aplic din ce în ce mai puțin machiaj și să mă țin de tratamente. Doctorii mi-au spus să aștept, să am răbdare și probabil că lucrurile se vor îmbunătăți.

Citeste si: Ce iubită sexy are Cezar Juratoni de la Survivor România! Tatiana şi Cezar formează un cuplu de peste 6 ani!

Mai am semne care se vor duce și ele încet-încet. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom trece peste toate. Am făcut anumite intervenții, terapia vampir, peeling-uri chimice, din păcate a trebuit să apelez și la acestea, dar în ultima perioadă am început să mă tratez cu anumite creme preparate special de acești medici”, declara Elena Ionescu în urmă cu ceva timp.

Din fericire, tratamentul a avut rezultatele la care spera Elena, iar acum, chiar aflată în jungla din Republica Dominicană, la Survivor România, artista a reușit până acum să nu aibă probleme grave cu tenul.