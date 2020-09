In articol:

Elena Ionescu

Elena Ionescu a vorbit despre perioadă dificilă prin care trece la momentul actual, după ce a divorțat de soțul ei. Se pare că decizia l-a afectat destul de tare și pe băiețelul vedetei.

Drama Elenei Ionescu după divorț

Vedeta trece prin momente cumplite, după ce a decis să pună stop relației cu soțul ei. Decizia aceasta a avut un impact destul de mare asupra băiețelului ei, Răzvan. Cel mic spune cuvântul "tati" atunci când observă orice bărbat. Elena a mai adăugat faptul că micuțul nu știe ce înseamnă o familie, iar acest lucru o afectează destul de tare.

”Răzvănelul spune tati atunci când vede orice bărbat, deși nu cred că știe să asocieze cuvântul cu un bărbat. Face acest lucru pentru că el avea un an când ne-am despărțit și nu știe ce înseamnă o familie. A înțeles că mami și tati sunt separați și că fiecare are viața lui, iar el trebuie să ne respecte pe amândoi”, a declarat Elena Ionescu, potrivit AntenaStars.

Vedeta, detalii despre noile implanturi

Elena Ionescu a apelat la o intervenția chirurgicală la nivelul sânilor. Vedeta nu și-a dorit să-și pună silicoane, ci a apelat la o metodă mult mai simplă. În plus, ea mai adăugat faptul că a fost cea mai bună alegere pe care o putea face.

Câștigătoarea Survivor România

„A fost cea mai bună alegere pe care am făcut-o pentru mine, după o naştere, când sânii nu mai au acelaşi tonus ca înainte. Mă simt foarte bine, sunt foarte mulţumită şi mi-am recăpătat încrederea în mine. Mi-a dat mult curaj inclusiv cu felul în care am aflat despre această intervenţie şi m-am simţit foarte bine, nu am avut nici un fel de durere sau recuperare.", a mai declarat frumoasa brunetă.