După cinci luni de stat în pustietate, în Republica Dominicană, într-un show de supraviețuire extrem de dur, și o luptă cu trei războinici foarte buni în finală, Elena Ionescu a câștigat sâmbăta trecută trofeul Survivor România.

„Doamne, ce fericire! Nu-mi vine să cred! Îmi pare rău că plâng! Vă mulțumesc din suflet. Nu mai știu de mine. Mama, te iubesc! Vreau să-mi promită Lola, Emanuel și Iancu că vor dansa cu mine la un concert. Oamenii care merită, trebuie să rămână împreună. Această emisiune a unit oameni cu caractere frumoase, prin bunătate se ajunge departe. N-am cuvinte! Vreau să mă iertați dacă am supărat sau deranjat pe cineva. Sper că această lecție de viață să o împărtășesc cu toată lumea. Din toată experiența asta, și oamenilor de acasă și celor care mă vor urma de aici înainte, mi-e foarte greu să mai am cuvinte în momentul de față. Vă iubesc și vă dăruiesc acest cadou vouă! Mă aplec în fața publicului! Mulțumesc, Survivor România”, a declarat imediat ce și-a auzit numele Elena Ionescu, câștigătoarea Survivor România.

Dincolo de fericirea care a venit odată cu trofeul Survivor România, Elena Ionescu avea să dezvăluie, câteva zile mai târziu, pentru WOWbiz.ro, în cadrul emisiunii ”Ștafeta mixtă!”, prin ce greutăți a trecut în show! ”A fost greu foarte, foarte greu... Să mânânci doar puțin orez și nucă de cocos, să dormi pe șipcile acelea, care mai aveau un pic și îți rupeau spatele, să mori de frig seara și de cald ziua, să te uiți pe unde calci, că puteai să dai peste vietățile alea de acolo, care aveau dimensiuni uriașe față de ce știam eu, să te muște țânțarii ăia oribili și apoi, să fii fresh a doua zi pe traseu, e cumplit. Nimeni de acasă nu știe cât de dure condiții am îndurat în Republica Dominicană, dar, practic, acum, la rece, nici nu mai contează...”, a declarat faimoasa.

Mai mult decât atât, Elena Ionescu avea să mai facă dezvăluiri halucinante despre viața la Survivor, mai ales în privința igienei. ”Să nu te speli atâta timp bine...este un calvar! Îmi amintesc că, la început, miroseam toți, puțeam practic, nu vă închipuiți cum era acolo, în tabără. Se simțeau tot felul de ”miresme”. Încet, încet, însă, ne-am obișnuit și parcă nu mai era atât de groasă treaba, mai ales că nu mai eliminam toxine. Ne spălam în apa oceanului, iar sarea aceea mai atenua din miros. Totuși, veneam transpirați total de la jocuri și era greu, cu hainele pline de noroi, de nisip...Iar în partea de final, când ne-am unificat, și ne-am dus în altă parte, a fost și mai dificil, mai ales că eu în cap, aveam câlți, atât de încurcat îmi era părul. Nu mai aveam ocean și ne spălam cu apă potabilă. Îmi aduc aminte că, la un moment dat, după un joc câștigat, am primit câte un săpun la două persoane. Eu l-am împărțit cu Asiana și, de fericire, ne-am dat cu el de aveam senzația că ne-am luat pielea de pe noi, ne dădeam jos toate straturile de bronz. Offf...așa era acolo. Acum, am învățat să prețuiesc și cele mai mărunte lucruri...”, a povestit Elena la ”Ștafeta mixtă!”.

În premieră pentru WOWbiz.ro, la emisiunea live ”Ștafeta mixtă”, câștigătoarea trofeului avea să facă însă și o dezvăluire...dureroasă. Elena nu a fost sunată de faimoși după finala Survivor.

”Am câștigat titlul și pentru echipa mea, dar, paradoxal, nu am fost felicitată de cei cu care am plecat la drum în Republica Dominicană. Sincer, mi-au lăsat un gust amar, dar asta este viața. Doar Sonny Flame, un om deosebit din toate punctele de vedere, a fost cel care a dat un telefon și s-a bucurat pentru mine din toată inima. Atât!!!”, a declarat Elena la Ștafeta mixtă.

”A doua zi, m-am întâlnit cu Emy Alupei, care avea să mă felicite, este adevărat, dar în stilul ei. Mi-a spus că nu mi-a telefonat, fiindcă a fost acolo cu sufletul. Este o fată bună, cu care am stat în concurs, și am apreciat ce mi-a zis, chiar și așa. În rest, nimeni. Am mai vorbit și cu Cezar câteva zile mai târziu, care mi-a zis...”ți-am spus eu că o să câștigi”, dar cam atât! Repet, în seara ultimului act, doar Sonny a fost cel care practic a fost alături de mine”, a comentat Elena la ”Ștafeta mixtă”!