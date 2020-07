In articol:

Elena Ionescu a făcut dezvăluiri de senzație pentru WOWbiz.ro: Ce va face cu banii câștigați la Survivor România! Frumoasa cântăreață ne-a acordat un interviu in exclusivitate, în care a povestit cum o vor ajuta bănuții atât de greu trudiți pe traseele din Republica Dominicană să își vadă visul împlinit.

"Vreau să îmi cumpăr o casă. O căsuță pe pământ, cu un pic de curte. Vreau să am suficient loc cât să se joace băiețelul meu afară. Am și un câine, o cățelușă maidaneză pe care am găsit-o pe stradă și am adoptat-o și pe care o iubim foarte mult. O curticică mică ar fi suficient pentru noi și o căsuță modestă. Știți cum se spune, să ai unde să pui capul... E altceva când știi că e casa ta, oricât de micuță ar fi. Noi acum stăm cu chirie, așa că asta vreau să fac cu premiul de la Survivor România", ne-a mărturisit, cu o modestie incredibilă pentru marea câștigătoare a competiției, Elena Ionescu.

Elena Ionescu a făcut dezvăluiri de senzație pentru WOWbiz.ro: "Visez să îmi cumpăr o casă în zona Popești-Leordeni"

Elena Ionescu, dezvăluiri: Ce va face cu banii câștigați la Survivor! Desigur, ea a ales si unde și-ar dori să fie amplasată viitoarea ei casă: "Aș prefera să fie prin Popești-Leordeni. Îmi place foarte mult zona, mi se pare liniștită", a conchis câștigătoarea Survivor România 2020.

Desigur, Elena va investi și in cariera ei, lucru pe care îl face deja. Ea are în plan mai multe proiecte muzicale și colaborări-surpriză. Ba chiar, întrebată ce părere are despre acest trend apărut în muzica românească, în care artiști din genuri muzicale total opuse își unesc forțele și scot hit-uri pe bandă rulantă, aceasta a explicat: "În cazul în care mi s-ar propune și mie o asemenea colaborare, iar piesa pe care ar urma să o interpretez ar fi una reușită, aș accepta cu drag".

Elena Ionescu explică ce va face cu banii de la Survivor si vorbește despre relația ei cu Emanuel!

Elena Ionescu și Emanuel, declarații în premieră despre relația lor! Cei doi foști rivali de la Survivor sunt acum foarte apropiați sau...suspect de apropiați

Elena Ionescu și Emanuel, declarații în premieră despre relația lor! În ultima vreme, tot mai multe voci au spus clar că Elena Ionescu și Emanuel Neagu ar fi împreună. După Survivor, faimoasa și războinicul, finaliști în ultimul act al show-ului din Republica Dominicană, sunt nedespărțiți, motiv pentru cei care îi îndrăgesc să se gândească la o legătură a lor mai mult decât...amicală.

