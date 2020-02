Elena Ionescu, Faimoasa de la “Survivor Romania”, este vizata de aproape intreaga echipa, propunerile de eliminare din concurs nu intarzie sa apara, aproape la fiecare Consiliu de eliminare. Inainte de a se imbarca in aeronava catre Republica Dominicana, acolo unde se filmeaza reality-ul “Survivor Romania”, Elena Ionescu a acordat un interviu in care a povestit ca, sub zambetul si optimismul mereu afisat, se ascunde o viata intreaga de sacrificii si momente dramatice prin care a trecut.

Faimoasa Elena Ionescu a povestit ca are o relatie foarte apropiata cu parintii sai, acestia au fost cei care au sustinut-o, pe toate planurile, inca din perioada copilariei, pentru a-si construi o cariera solida in industria muzicala. Artista a marturisit ca, pentru a lansa un album si pentru a filma un videoclip, tatal ei a fost nevoit sa renunte la serviciu si sa se pensioneze anticipat, pentru a-i finanta proiectul muzical.

Elena Ionescu este concurentă la Survivor România în echipa Faimoșilor

“Mama mea mergea foarte des cu mine la festivaluri, prin tara! Inca de la gradinita cantam, lumea imi spunea ca am talent, asa ca am inceput sa castig concursuri. Mama a fost persoana care mi-a fost mereu alaturi, mergea cu mine peste tot, iar tata a fost sustinatorul meu financiar. Tata s-a pensionat anticipat, tot pentru mine, sa pot finanta un album si un videoclip, acum 20 de ani. Si-a sacrificat jobul la acel moment”, spune artista.

Elena Ionescu a povestit ca, din momentul in care mama sa a primit un diagnostic crunt, in urma caruia a necesitat o interventie chirurgicala dificila, a trait un adevarat cosmar. Acum totul este bine, dar experienta a marcat-o profund.

“In urma cu doi ani mama a suferit o operatie pe creier, avea sanse minime de supravietuire. Insa Dumnezeu a facut o minune! A vazut moartea cu ochii, era inconstienta, nu mai stia sa faca nimic. A avut o tumora pe creier, care a tot recidivat, crestea haotic, pe artere principale. Mama avea stari de dezechilibru. A fost traumatizant pentru mine”, adauga Elena Ionescu.