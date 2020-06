Elena Ionescu, mesaj emoționant pentru fanii Survivor!

In articol:

Elena Ionescu este câștigătoarea Survivor România, motiv de bucurie pentru fanii care au susținut-o pe tot parcursul ei în emisiune. Frumoasa concurentă a stârnit foarte multă vâlvă în mediul online, mulți dintre urmăritorii emisiunii fiind de părere că Emanuel este cel care ar fi trebuit să câștige trofetul Survivor.

Mesajul de mulțumire pentru al Elenei Ionescu de pe un Fan Page al emisiunii i-a stârnit pe cârcotași

Elena Ionescu a ajuns în Marea Finală datorită publicului care a susținut-o extrem de mult, motiv pentru care Faimoasa s-a gândit că ar fi frumos să scrie și ea câteva gânduri frumoase pe cel mai mare fan page al emisiunii Survivor.

„Va multumesc mult tuturor, atat pentru vorbele frumoase, sfaturile voastre, parerile pro, dar si contra! Toate conteaza pentru mine si am sa le iau in considerare! Datorita voua tuturor sunt aici, va multumesc si sper sa nu va dezamagesc niciodata! Faptul ca am fost in mintea voastra, pentru mine a fost primul si cel mai important castig! Va pup pe toti cu drag! Sa fiti iubiti!😘”, a scris Elena Ionescu pe un Fan Page al emisiunii.

Mesajele de felicitări și complimentele au curs la postarea Elenei, dar bineînțeles că s-au strecut și cârcotași care au ținut din nou să-și verse amarul pe reușita concurentei.

„Elena, sa nu uiti niciodata ca, tu nu AI CĂSTIGAT. Ție ți s-a OFERIT PREMIUL! ADEVĂRATII CĂSTIGĂTORI, stii si tu foarte bine, CINE SUNT! Îti doresc tot binele din lume!”, este comentariul răutăcios al unui fan Survivor.

„Felicitari si iti doresc multa sanatate si noroc tie si intregii familii care te-au ajutat sa devii o persoana corecta si cu un psihic puternic!”, „Felicitări, Elena 👍....dacă ești așa și-n viața reală, să poți întoarce și celalat obraz, atunci când ești lovită și jignita din toate părțile, atunci ești de apreciat și-ți meriți titlul de Survivor”, au mai scris internauții.