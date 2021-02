Elena Ionescu, pregătită pentru o nouă relație! Cum arată bărbatul ideal pentru câștigătoarea Survivor România: "Un bărbat inteligent..."

In articol:

Elena Ionescu a declarat faptul că este pregătită pentru o nouă relație. În cadrul unui interviu, frumoasa brunetă a mai adăugat câteva detalii despre cum trebuie să arate bărbatul care trebuie să o cucerească.

Elena Ionescu, pregătită pentru o relație

Chiar dacă susține faptul că se descurcă de minune în rolul de mamă singură, câștigătoarea Survivor România a declarat în cadrul unui emisiuni că este pregătită să înceapă o nouă relație. Ba chiar mai mult, cântăreața a dat și câteva indici despre viitorul său de partener de viață, cum trebuie să fie pentru a o cuceri.

Artista susține că își dorește lângă ea un bărbat sufletist, cu credință și se pare că nu este chiar atât de interesată de aspectul fizic. Elena susține faptul că cel mai tare contează sufletul pe care omul de lângă ea îl are.

Citeste si: Centralele de apartament, interzise în România. Cum pot fi montate în continuare- bzi.ro

Citeste si: Elena Ionescu și Cristina Șișcanu, scandal imens. Cele două vedete și-au aruncat cuvinte dure

„Mă mai iubește și pe mine din când în când cineva. Un bărbat inteligent, asta face pe toate în general, să știe să se descurce din toate punctele de vedere. Să nu fie foarte frumos că și frumusețea asta este trecătoare și sufletul este mai important decât frumusețea, am ajuns la concluzia asta. Vreau să fie un om sufletist, un om cu credință, să aibă niște principii, că despre asta este vorba.”, a spus Elena Ionescu.

Elena Ionescu, declarații despre experiența Survivor România

Câștigătoarea Survivor România a făcut dezvăluiri șocante după

terminarea emisiunii.

Citeste si: Elena Ionescu se mărită?! Gestul care a dat-o de gol pe vedetă

Citeste si: Elena Ionescu se mărită?! Gestul care a dat-o de gol pe vedetă

Elena Ionescu[Sursa foto: Instagram]

”Toate dereglările hormonale trăite acolo și-au pus amprenta asupra organismului nostru. Oamenii nu pot să înțeleagă că nu poți să dormi o noapte întreagă acolo, nu știu…adică acele opt ore normale, nu se întâmpla niciodată să te odihnești atât… indiferent cât de obosit erai, era imposibil să te odihnești. Erau zgomote…în plus, eu am o problemă cu lumina. Când răsare soarele, probabil obișnuită să cânt noaptea în cluburi, sunt cumva dereglată în partea asta cu somnul…Stresul, toți anii ăștia în care am trăit în această industrie au creat o oboseală în mine, iar organismal meu reacționează destul de prost când percepe o undă de lumină. Nu pot să dorm dacă nu este beznă complet, nu pot să închid ochii”, a dezvăluit faimoasa.