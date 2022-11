Elena Ionescu, probleme grave din cauza unui obicei aparent banal! Multe femei fac asta, aproape zilnic: „Am avut o infecție”

In articol:

Elena Ionescu se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar în ultima perioadă, fanii săi au avut ocazia să o vadă pe vedetă în diferite emisiuni TV, ținându-și admiratorii cu sufletul la gură la fiecare apariție de-a sa.

Ei bine, însă, din nefericire, bruneta a făcut o infecție din cauza machiajului în exces, iar vedeta a povestit pe îndelete situația, în cadrul unei emisiuni TV.

Mai mult decât atât, fosta solistă a trupei Mandinga a dezvăluit chiar că a fost la un pas de a refuza aparițiile TV, din cauza problemei dermatologice cu care s-a confruntat la nivelul feței. Cu toate acestea, lucrurile par să se îndrepte, iar tenul ei arată din ce în ce mai bine după problema pe care a avut-o, mai ales că urmează un tratament pe bază de antibiotic.

„Era să nu mai ajung la emisiuni în perioada asta, pentru că am avut o infecție de la foarte mult machiaj. Bine, și imunitate scăzută, probabil că am alergat în ultima perioadă și se mai întâmplă și de astea. Am făcut această infecție, sunt pe antibiotic', a povestit cântăreața.

„Când ai un ten problematic nu e tocmai confortabilă treaba”

Pe lângă machiajul excesiv, Elena Ionescu a spus că și imunitatea scăzută din ultima perioadă ar fi putut înrăutăți mai tare situația.

Mai mult decât atât, bruneta nu s-a ascuns niciodată din a-și asuma faptul că are un ten problematic, iar din această cauză trebuie să fie mult mai atentă, în general, la felul în care are grijă de fața sa.

„Se poate ajunge și la asta, dacă pui aproape zilnic machiaj, ca mine. Când ai un ten problematic nu e tocmai confortabilă treaba, dar mi-am revenit ușor, ușor, o să fie bine. Eu după ce am fost în junglă, sunt ok, nu mai am nimic, astea sunt detalii', a mai adăugat vedeta.