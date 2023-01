Elena Ionescu s-a luptat cu kilogramele în plus. Cum a reușit vedeta să slăbească, după ce a încercat toate dietele: „Este ca o pedeapsă pentru mine”

In articol:

Elena Ionescu, în vârstă de 34 de ani, este una dintre cele mei cunoscute și iubite artiste de la noi din țară. Cântăreața se bucură de o carieră de succes, dar și de o familie minunată.

Aceasta are un băiețel, pe nume Răzvan, din fosta căsnicie cu Dragoș Stanciu. Acum, Elena Ionescu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un artist grec, Giorgos Athanasiadis, care s-a mutat în casa cântăreței. Mai mult decât atât, iubitul grec se înțelege de minune cu băiețelul Elenei Ionescu.

„ Se înțeleg foarte bine, e un băiat înțelept, un om matur, iar cum eu am venit cu acest pachet, apreciez foarte mult că el este așa cum este, m-am bucurat că se înțelege atât de bine cu Răzvan, iar Răzvan ține foarte mult la el.

Lucrurile au venit cumva natural, nu a fost nimic forțat, mă bucur că s-a întâmplat așa. Deja locuim împreună, e o relație destul de serioasă.”, a mărturisit Elena Ionescu, pentru Spynews.ro.

Elena Ionescu a avut probleme cu greutatea

Elena Ionescu se declară o gurmandă înrăită și o frustrează faptul că trebuie să își impună reguli pentru a avea un corp de invidiat sau pentru a urma niște tipare definite în spațiul public și social media.

Artista s-a luptat cu kilogramele în plus, mai ales în adolescență, când a exagerat cu mâncarea de tip fast-food. Ulterior, vedeta a început să meargă la sală, însă acest lucru nu a încântat-o, cu toate că reușise să slăbească.

„ Recunosc, am ținut și eu diete. Le-am încercat pe toate. Eram adolescentă, venisem în București și am dat iama în fast-food și m-am îngrășat foarte mult. Am slăbit ulterior, pentru că m-am apucat de sală, dar totul era forțat. De aceea, asta cu a-mi impune să nu fac ceva este ca o pedeapsă pentru mine. Și a trebuit să găsesc un echilibru, pentru că iubesc mâncarea.

Sunt gurmandă. Nu știu de unde, mama sau tata mi-au dat și mie treaba asta și am zis că trebuie să găsesc un echilibru. Și l-am găsit în mișcare. Mi-am luat o bandă acasă, pe care mă urc, când am timp și energie. Și, de obicei, la două-trei zile o accesez.”, a povestit Elena Ionescu, pentru Revista VIVA!.

Elena Ionescu este adepta mâncărurilor tradiționale, o atrage și bucătăria asiatică, însă este deschisă să încerce tot ce este nou. De asemenea, îi place mâncarea să fie dulce și făcută foarte bine.

Cu toate acestea, vedeta ajunge foarte rar în bucătărie, să gătească. Artista are un program încărcat, astfel că nu își găsește timp să gătească singură.

„ Sunt fericită când ajunge mama la mine. Și atunci pot să mănânc sănătos și de calitate. În rest, ca toți ceilalți, mâncăm pe unde apucăm, cum apucăm. Dacă ne prinde ziua cu un sendviș, bine, dacă nu, mâncăm noaptea, când ajungem acasă. Asta să nu fim ipocriți și să spunem că mâncăm de toate. Adică, eu cel puțin consum de toate.”, a mai spus artista.

Elena Ionescu, despre relația cu iubitul grec

Elena Ionescu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un artist grec, Giorgos Athanasiadis. Lucrurile între cei doi au venit natural, iar cântăreața se bucură de această relație, iubitul grec fiind o fire calmă ce îi aduce echilibru în viață.

„ Noi ne cunoșteam de mai mult timp, însă niciunul parcă nu făcea pasul care trebuia, în direcția care trebuia. Dar piesa pe care am făcut-o împreună, cumva, ne-a apropiat, într-un moment în care și eu eram singură, și el era singur.

Și am încercat și am spus: «Hai să ne dăm o șansă!». A existat o compatibilitate din primul moment în care ne-am văzut. Dar piesa și faptul că am lucrat împreună ne-au făcut să ne apropiem și mai mult.”, a povestit artista, pentru sursa citată mai sus.

