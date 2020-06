In articol:

Elena Ionescu, câștigătoarea Survivor România 2020, a explicat de ce a purtat în fiecare zi același sutien roz, același maiou decoltat și aceiași pantalonași scurți, pe traseele din Republica Dominicană. Faimoasa care și-a adjudecat marele premiu, în urma finalei Survivor România 2020, care a avut loc sâmbătă seara, la Kanal D, a povestit că la plecarea către Dominicană, în luna ianuarie, a avut în bagaj doar un singur rând de haine de concurs și unul de dormit.

Elena Ionescu, câștigătoare Survivor România, secretul sutienului: ”Am luat doar o bluză de dormit la mine”

”Totul părea foarte frumos la început pentru că eram o echipă mare, unii dintre noi ne cunșteam de pe la diverse emisiuni, toată lumea avea chef de distrație, de zâmbete, de glume, până în momentul în care am aterizat pe insulă și am conștientizat ce se întâmplă: faptul că nu mai aveam acces la absolut nimic, luasem doar o pereche de pantaloni, o bluză de dormit în ea și ținuta pe care o vedeți și pe mine, din respect pentru voi am pus-o astăzi. Și a început greul, ca să spun așa – momentul acela în care am coștientizat că din feeria aia de plajă cu palmieri, cu cocos, cu soare, cu mare, cu scoici, totul devenea din ce în ce mai greu”, a povestit Elena Ionescu pe vlogul său.

Elena Ionescu, câștigătoarea Survivor România 2020, a impresionat publicul prin dăruirea ei pe traseu, însă alegerea ținutei de concus s-a dovedit a fi una inspirată, cel puțin în primă fază. Astfel Elena a putut fi recunoscută și diferențiată ușor de către telespectatori, în eventualitatea în care ar fi existat oameni acasă care să nu fi știut dinainte cine este Elena Ionescu, fostă solistă a trupei Madinga. Astfel, Elena a devenit ”fata cu sutien roz” (pentru necunoscători) și a reușit foarte ușor să iasă n prim-plan.

Citeste si: S-a aflat abia acum! Motivul pentru care Elena Ionescu a plâns în finala Surivor România! ”Poate să îți lase sechele”

Citeste si: Ionuț Jaguarul de la Exatlon a ajuns la tribunal după starea de urgență Vezi aici de ce

Citeste si: Mama lui Iancu Sterp aruncă bomba după finala Survivor România! ”Nu sunt măritată! Nu am fost niciodată căsătorită cu tatăl copiilor mei”! EXCLUSIV

Elena Ionescu, câștigătoare Survivor România, secretul sutienului: cum a scăpat de eliminare?

Iar dacă Elena Ionescu a ajuns rapid la inima telespectatorilor, nu același lucru se poate spune despre colegii de echipă. Aceștia au trimis-o către nominalizare la 9 consilii, însă de fiecare dată a primit suportul oamenilor din fața ecranului, care au salvat-o. În cele din urmă, ea a rămas în finală singură împotriva a 3 războinici, pe care a reușit să-i învingă tot cu ajutorul fanilor ei care au votat-o masiv ca mare câștigătoare Survivor România 2020.