Elena Ionescu și-a uimit colegii de la Survivor România!

Elena Ionescu a făcut un gest care i-a uimit pe concurenții de la Survivor România. Faimoasa s-a autopropus spre eliminare, spre uimirea tuturor. Războinicii au lăudat-o pe Elena pentru gestul pe care l-a făcut.

„Mi s-a părut exemplar! Și-a pus pielea la bătaie! Jos pălăria!”, a declarat Iancu.

, a adăugat Emanuel.

Războinicul Andrei a avut o părere diferită față de colegii lui: „Nu știu dacă într-un concurs trebuie să faci asta. Cuvântul care-mi vine acum este „trădare”. Eu mă simt un pic trădat. Fanii Elenei cred că sunt un pic trădați”.

Elena speră că nu va mai fi catalogată drept o victimă în fața colegilor ei din tabăra Faimoșilor.

„Am vrut să arăt că sunt demnă, nu că sunt victimă. Nu fac strategii, când am făcut strategii am spus-o și s-a văzut! (...) Ce a ținut de mine și ce am putut să fac pentru echipă s-a văzut aseară. Sper să nu mai aud de la Cezar că sunt victimă”, a declarat Elena.

Cum au reacționat Faimoșii

„A făcut chestia asta pentru liniștea echipei. S-ar fi iscat un conflict dacă Cezar ar fi fost nominalizat. Cezar ar trebui s-o pupe și pe degetele de la picioare. I-a salvat poponeața. Îl văd că-și dă seama, dar are orgoliul foarte mare. Așa sunt bărbații”, a declarat Emy Alupei.

„Ai vrut binele echipei. Ai doar respect pentru asta”, a declarat Cezar.

Elena a ajuns cea mai slabă concurentă! Răsturnare spectaculoasă în TOP SURVIVOR ROMÂNIA

Răsturnare spectaculoasă de situație în clasamentul celor mai eficienți concurenți de la Survivor România 2020.Primele două locuri sunt ocupate de două fete din echipa Războinicilor iar Elena, favorita publicului, a ajuns cea mai slabă jucătoare de pe traseu, conform paginii de Instagram SurvivorStatistic.

Clasamentul este alcătuit la sfârșitul săptămânii trecute, ia în calcul toate jocurile din primele 14 săptămâni de Survivor România și o are în frunte pe Karina, victorioasă de 51 de ori din 82 de trasee (procentaj 62,2%). Pe locul doi se află războinica Lola, cu 61,8% procentaj de câștig iar liderul albaștrilor, Andrei, a coborât pe locul al treilea (procentaj 60,4%).

Pe locul 4 o găsim pe cea mai bună faimoasă, Emy, aceasta devansându-i pe războinicii: Emanuel, Iancu și Ema. Ghiță l-a devansat pe Cezar în top, iar Elena a ajuns tocmai pe locul 10. Asiana și Alice sunt cele mai slabe concurente după 14 săptămâni, de altfel ele au și fost eliminate. (