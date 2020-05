Survivor Romania. Elena Ionescu și Emanuel, mai mult decât prieteni?

In articol:

Publicul a votat, iar Elena Ionescu a fost desemnată marea câștigătoare a competiție Survivor România. Lupta s-a ținut strâns între faimoasă și războinicul Emanuel, în ultimul moment. Se pare că cei doi au dezvoltat o prietenie strânsă de-a lungul competiției.

După o seară plină de emoții, câștigătoarea și-a făcut bagajele și a plecat la munte alături de ceilalți concurenți pentru a sărbători această victorie. Înainte să plece la drum, Elena și Emanuel au fost filmați într-o ipostază foarte apropiată. În filmulețul postat de Lola pe Instagram, cei doi râdeau și se simțeau foarte bine unul lângă celălalt. La un moment dat, Elena se preface că-l sărută pe Emanuel, după care îl pupă pe obraz. „Love is in the air!”, exclamă Lola fericită pe fundal.

După ce au ajuns la munte, faimoasa a mai postat un story alături de Emanuel, ca semn de apreciere pentru prietenia pe care au format-o de-a lungul competiției în Republica Dominicană. „Om frumos, caracter exemplar, prieten drag!”, a scris Elena Ionescu.

Elena Ionescu si-a facut bagajul si a plecat! Castigatoarea Survivor, imagini de ultima ora

Ce a facut Elena Ionescu azi, imediat dupa finala Survivor! A filmat totul: "Sunt cel mai norocos om in viata".

Citeste si: Nepoata unui mare fotbalist a murit: "Draga mea, tuturor ne va fi dor de tine"

Citeste si: Mira, implicată într-un alt accident rutier! Este al doilea din ultimul an: „N-am mai scăpat de data asta...”

Citeste si: Elena Ionescu a lămurit misterul! De ce s-a îngrășat atât de mult la Survivor România, în loc să slăbească: "Am avut..."

Elena Ionescu a castigat finala Survivor Romania, a luat trofeul si premiul de 250.000 de lei. Dupa ce aseara s-a lasat cu multe emotii si lacrimi de fericire, astazi, cantareata le-a aratat fanilor ce face.

Elena Ionescu s-a filmat in masina, in drum spre munte. Castigatoarea Survivor Romania le-a transmis sustinatorilor sai un mesaj de multumire si apreciere. "Ce frumos e in libertate! Va iubesc si va multumesc pentru toate mesajele voastre. O sa revin cand imi revin din starea asta si o sa va raspund tuturor asa cum meritati. Datorita voua sunt atat de fericita, voi ati contribuit la toata schimbarea din viata mea! Va multumesc si va iubesc!

Sunt cel mai norocos om in viata!", a spus Elena Ionescu pe contul sau de Instagram si a postat mai multe stories de pe drum. (Citeste si: Elena Ionescu s-a iubit nebunește cu un cunoscut om de televiziune! El e cel care "a făcut-o femeie” pe Faimoasa de la Survivor!)