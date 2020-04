Elena Ionescu și Sonny Flame, nominalizați spre eliminare

Elena Ionescu și Sonny Flame au fost propuși spre eliminare de către colegii lor din echipa Faimoșilor. Elena a recunoscut că nu se aștepta să intre la vot cu Sonny, cu care se înțelege foarte bine.

„Sonny este un om care ar putea face pe oricine mândru, ar merita să rămână în competiție pentru caracterul frumos și de luptător. Eu sper să fie ok echipa, acum plâng și-mi dau seama de o greșeală pe care am făcut-o. Lui Ghiță i-a ieșit strategia. Eu am greșit că n-am fost atentă la detalii”, a declarat Elena Ionescu, cu lacrimi în ochi.

a fost reacția lui Sonny Flame.

Ghiță, dezvăluiri uluitoare despre Elena Ionescu și Sonny Flame: „Stau nonstop sub pături”

Ghiță și Elena continuă să aibă o relație din ce în ce mai tumultoasă în competiția Survivor România. Încă de la început, cei doi au avut mai multe discuții conflictuale.

În contextul în care se zvonește că ar exista o idilă între Sonny Flame și Elena, Ghiță a făcut o declarație șocantă:

a mărturisit Ghiță.