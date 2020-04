Telespectatorii au avut de ales intre Elena Ionescu si Sonny Flame, astfel ca unul dintre cei doi concurenti va parasi competitia.

Cortina s-a ridicat in echipa rosie, reprosurile sunt rostite pe fata, tradarile si strategiile incep sa fie vizibile. Aliante se fac si se desfac, dar cel mai clar este ca prapastia dintre Ghita Balmus si Elena Ionescu este insurmontabila.

, a rabufnit baschetbalistul in fata trapperitei Emy Alupei.

Conflictul a fost accentuat de actiunile Asianei Peng, care a trecut in tabara formata din Cezar Juratoni, Mihai Onicas si Ghita Balmus. Sambata, Elena Ionescu a votat-o pe fosta gimnasta care i-a intors votul in consiliul de seara trecuta.

"A incercat sa-si faca singura o noua echipa, o noua tabara. Strategia ei a functionat pana cand mi-am dat seama ca ea (N.R. Elena Ionescu) m-a folosit si nu mi-a fost prietena reala asa cum eu am considerat o perioada, pana cand m-am lamurit ca si-a facut treaba cu mine si m-a dat la o parte", si-a argumentat Asiana votul in consiliul de eliminare de seara trecuta.

Cu un singur aliat, in persoana lui Emy Alupei, cuplul format din Elena si Sonny se afla acum in fata telespectatorilor, cei care vor decide cine merita sa isi continue lupta pana in finala Survivor Romania. Celor doi nominalizati le-a fost foarte greu sa ceara sprijinul publicului in defavoarea celuilalt.

"Sonny este un om care ar putea face pe oricine mandru, ar merita sa ramana in competitie pentru caracterul frumos și de luptator. (...) Lui Ghita i-a ieșit strategia”, a declarat Elena Ionescu, cu lacrimi in ochi.

„Noi am fost de la inceput apropiati, am fost priviti ca niste tinte. Eu am fost mereu in preajma Elenei, ei au vrut sa ne inlature pe amandoi, incepand cu mine. N-am cum sa mint sa spun ca nu mi-as dori sa raman in competitie. Mi-am dorit foarte mult. As pleca cu un gust amar. Sper ca nu mi-am dezamagit fetita si sotia”, au fost cuvintele lui Sonny Flame.

Dan Cruceru, prezentatorul „Survivor Romania”, le-a dat concurentilor o veste care i-a bucurat pe acestia. Atat Faimosii, cat si Razboinicii vor convietui in aceeasi tabara incepand din acest punct al competitiei, chiar daca vor mai continua sa joace o perioada ca echipe separate.

Cine va ramane in competitie, cum se vor adapata cele doua echipe intr-o singura tabara si ce noi aliante se vor forma, aflati urmarind „Survivor Romania”, de samabata pana marti, de la ora 20.00, la Kanal D.