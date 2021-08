Elena Marin a dezvăluit ce s-a întâmplat între ea și logodnicul ei, înainte de a pleca la Survivor. "A fost una dintre cele mai mari palme pe care le-am putut primi"

Elena Marin și Andrei, logodnicul ei [Sursa foto: Instagram] 17:44, aug 9, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Elena Marin a fost una dintre cele mai puternice concurente de la Survivor, însă nu a reușit să ajungă, din păcate, în marea finală.

Celebra dansatoare a trecut prin clipe dificile de-a lungul competiției, dar de departe cel mai greu moment a fost acela în care a crezut că Andrei, logodnicul ei, a pus capăt relației.

Ce s-a întâmplat între Elena Marin și Andrei înainte ca aceasta să plece în Dominicană?

Dansatoarea Andreei Bălan a dezvăluit că nu i-a fost deloc ușor să plece în Republica Dominicană și să-și lase singur iubitul, mai ales că în perioada în care a mers la Survivor cei doi treceau printr-o cumpănă a relației.

Elena a declarat, într-un interviu pentru Viva.ro, că a avut diverse certuri în cuplu, care, deși banale, erau transformate în discuții de amploare, motiv pentru care Andrei i-a spus șatenei că nu o va aștepta, dacă decide să plece în acel moment: "Au fost diverse probleme și certuri pe care le au cuplurile în general. Era o perioadă grea, atât pentru mine, cât și pentru el. Era pandemie, nu știam încotro să o luăm, ce să facem. Existau mici discuții pe care le transformam în ceva de amploare. Nu pot spune că a fost ceva grav, erau lucruri pe care doream să le rezolvăm și nu știam. Ținând cont că am plecat într-un astfel de moment în care noi aveam mici probleme și nu am stat acasă să le rezolv, lucrurile au luat o întorsătură urâtă. Am aflat cu foarte puțin timp înainte de plecare că voi fi parte din Survivor România și a fost un șoc și pentru mine, și pentru el.", a spus Elena Marin pentru sursa citată.

Cum a reacționat Elena Marin când a aflat că iubitul ei s-a răzgândit?

Faimoasa a avut o surpriză de proporții pe parcursul competiției, când a reușit să câștige, alături de colegii ei, un joc de comunicare, prin intermediul căruia iubitul ei i-a transmis că s-a răzgândit.

Bucuria dansatoarei a fost imensă când a auzit mesajul bărbatului, acest lucru oferindu-i și mai multă putere pentru a continua: "Sinceră să fiu, când am aflat că plec și el mi-a spus că nu mă așteaptă a fost un șoc pentru mine. A fost una dintre cele mai mari palme pe care le-am putut primi. Pentru că nu mă așteptam ca omul cu care eu mă vedeam toată viața, persoana cu care îmi planificasem viitorul, să îmi spună că nu mă așteaptă. Cumva, pentru că îl cunoșteam, speram ca lucrurile să stea altfel. Cea mai mare bucurie a fost când am primit mesajul de la el, și tot ceea ce îmi doream eu să se întâmple, să mă aștepte și să își dea seama că ceea ce s-a întâmplat a fost un moment de impulsivitate, s-a dovedit a fi adevărat.", a mai adăugat Elena Marin, pentru aceeași sursă.